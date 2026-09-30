Đẩy mạnh hợp tác thanh tra giữa Việt Nam và Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken, chiều 29-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển tích cực, thực chất trên các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng, với kim ngạch thương mại hai chiều 8 tháng đầu năm 2026 đạt 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành hai nước, trong đó có hai cơ quan thanh tra, đẩy mạnh hợp tác; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, pháp luật, phòng ngừa và cảnh báo vi phạm, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Qua đó, đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng đề nghị, Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia tăng cường phối hợp thanh tra các lĩnh vực liên quan đến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của hai bên; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.