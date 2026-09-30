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Lâm Đồng - Đồng Nai thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

Lâm Đồng và Đồng Nai thống nhất các phương án, định hướng chiến lược, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cùng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và nâng cao đời sống người dân.

Báo Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-dong-nai-thuc-day-hop-tac-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-467069.html