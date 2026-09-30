Lâm Đồng - Đồng Nai thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

Đất nước bước vào chặng đường phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội. Trong bối cảnh đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng đứng trước những yêu cầu mới, nhất là trên không gian mạng. Cùng với sự gia tăng của thông tin sai lệch, xuyên tạc, việc chủ động cung cấp thông tin chính xác, lan tỏa những giá trị tích cực và nâng cao khả năng nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái ngày càng trở nên quan trọng. Thực tiễn cho thấy, bên cạnh nhiều cá nhân có uy tín, kiến thức và sức lan tỏa đang tích cực tham gia mặt trận này, đội ngũ nòng cốt ở một số nơi vẫn chưa đồng đều về năng lực, phương thức hoạt động và khả năng kết nối. Từ đó đặt ra yêu cầu phải phát hiện, bồi dưỡng, tập hợp và bảo vệ những “hạt nhân 35” thực sự có bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng và khả năng tạo ảnh hưởng trong cộng đồng; góp phần để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai chủ động, có chiều sâu và thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông trong giai đoạn mới.