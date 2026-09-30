Cận cảnh tuyến đường du lịch ven biển Lâm Đồng bị 'xé toạc' bởi dòng cát đỏ

Sau trận mưa lớn vào đêm 28/9, dòng nước kèm theo cát đỏ tràn xuống các tuyến đường ở khu du lịch ven biển tỉnh Lâm Đồng gây sạt lở, làm hư hỏng cục bộ mặt đường và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, du khách. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.

PV Người Đưa Tin ghi nhận, ngày 29/9, tại tuyến đường 1/5, khu vực tổ dân phố 12, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, một lượng lớn đất, cát đỏ từ khu vực taluy tràn xuống khiến một đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại hiện trường, phần mái taluy bên đường bị sạt xuống, kéo theo đất, cát và một phần kết cấu công trình. Vết sạt ăn sâu vào khu vực mặt đường, có vị trí gần bằng một nửa bề rộng tuyến đường.

Nhiều đoạn bê tông, nền đường bị nứt gãy, tạo thành những khoảng trống lớn. Đất cát phủ kín khu vực thi công, trong khi một số vị trí vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Khu vực nguy hiểm được căng dây cảnh báo nhằm hạn chế người và phương tiện đi vào.

Đây là tuyến đường kết nối từ đường Nguyễn Thông vào khu vực các khu nghỉ dưỡng ở phường Phú Thuỷ. Việc mặt đường bị hư hỏng khiến việc lưu thông qua khu vực gặp khó khăn.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thuỷ, cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng khảo sát, ghi nhận hiện trạng và khẩn trương triển khai phương án khắc phục.

Theo Bí thư Đảng uỷ phường Phú Thuỷ, địa phương sẽ tổ chức họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để đánh giá nguyên nhân, tìm giải pháp xử lý.

“Chúng tôi sẽ xử lý triệt để, không để như thế này nữa, không để mỗi lần mưa lớn là nơm nớp lo cát tràn”, ông Thông cho biết.

Tại khu vực đường Nguyễn Thông, phường Phú Thủy, PV tiếp tục ghi nhận tình trạng nước mưa từ khu vực lề đường Võ Nguyên Giáp chảy xuống, hình thành dòng chảy lớn từ sườn đồi, cuốn theo lượng cát đỏ tràn xuống mặt đường.

Cát đỏ trên đường Nguyễn Thông đã cơ bản được lực lượng chức năng phường Phú Thủy xử lý, tuy nhiên, dấu vết cát tràn vẫn còn trên mặt đường.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở và các tình huống thiên tai, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua các khu vực không bảo đảm an toàn; Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý, khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính.

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với công trình xung yếu, công trình đang thi công, công trình đã xảy ra sự cố; khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản và các khu vực có nguy cơ mất an toàn khác; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các nguy cơ mất an toàn.