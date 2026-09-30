Miền Bắc nắng nóng gay gắt 37 độ trước khi đón không khí lạnh vào đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua (29/9), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như trạm: Chi Nê (Phú Thọ) 37.6 độ, Láng (Hà Nội) 38.0 độ, Hải Dương (Hải Phòng) 37.3 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 37.7 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.2 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37.1 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Miền Bắc nắng nóng 37 độ trước khi đón không khí lạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 01/10, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Cảnh báo từ ngày 02/10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Về diễn biến của không khí lạnh, từ đêm 30/9, không khí lạnh yếu bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, chấm dứt nắng nóng. Khoảng ngày 4-5/10, một đợt không khí lạnh mạnh hơn tiếp tục tràn xuống, trời chuyển mát.

Từ gần sáng 1/10 đến ngày 2/10, không khí lạnh gây mưa chủ yếu tại vùng núi Bắc Bộ. Trong ngày 1/10, nền nhiệt toàn khu vực Bắc Bộ giảm khoảng 2-3 độ C, nắng nóng chấm dứt.

Đáng chú ý, khoảng ngày 4-5/10, một bộ phận không khí lạnh mạnh hơn có khả năng ảnh hưởng đến nước ta.

Đợt không khí lạnh này dự báo gây mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, đồng thời khiến nền nhiệt giảm đáng kể.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-36 độ, phía Nam 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.