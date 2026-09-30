Xã Trà Lĩnh tổ chức phát quang song phương đường thông tầm nhìn biên giới

Lực lượng chức năng hai bên triển khai kế hoạch phát quang song phương đường thông tầm nhìn biên giới.

Tham gia hoạt động, phía Việt Nam huy động 80 người trực tiếp phát quang, gồm lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và nhân dân 2 xóm Nam Tuấn, Bản Lang cùng các lực lượng chức năng và Tổ công tác liên hợp biên giới.

Hai bên phối hợp phát quang tại các đoạn từ Mốc số 729 + 416m đến Mốc số 731/1, với tổng chiều dài khoảng 2.036 m. Trong quá trình thực hiện, lực lượng hai bên phối hợp chặt chẽ, thống nhất các nội dung liên quan, bảo đảm hoạt động diễn ra an toàn, đúng quy định. Tổ công tác liên hợp biên giới thực hiện nhiệm vụ giám sát, bảo đảm việc phát quang tuân thủ các quy định về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Qua hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát, nhận biết và thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới, triển khai đúng quy định, bảo đảm khoảng cách kỹ thuật, an toàn lao động và tuân thủ các thỏa thuận, hiệp định về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.