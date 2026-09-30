Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 29/9

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về thực trạng hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm. (Ảnh: chinhphu.vn)

* Ngày 29/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về thực trạng hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm; cơ chế đầu tư, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, dùng chung... các phòng thí nghiệm trên phạm vi cả nước.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan tập trung nguồn lực hình thành một số phòng thí nghiệm quốc gia thực sự có năng lực. Đến năm 2030, phấn đấu hình thành 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và 4 trung tâm nghiên cứu thử nghiệm quốc gia đạt trình độ khu vực và quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược (theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/8/2026).

Để tạo chuyển biến từ tư duy đến tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tập trung các nhiệm vụ: Rà soát, xây dựng bản đồ năng lực khoa học-công nghệ; khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ năng lực của hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu trên phạm vi cả nước, hoàn thành trong tháng 11/2026; tập trung đầu tư hạ tầng nghiên cứu dùng chung; chuyển từ mô hình đầu tư phân tán sang phát triển hạ tầng nghiên cứu dùng chung theo chuỗi, từ nghiên cứu, chế tạo mẫu, thử nghiệm, đo kiểm đến sản xuất thử và thương mại hóa; tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế tài chính và thương mại hóa công nghệ.

* Chiều 29/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hội đàm với đoàn Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) do đồng chí Ana Comoana, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Đánh giá cao những thành tựu mà Mozambique đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng FRELIMO, đồng chí Trần Sỹ Thanh chúc Đại hội Đảng FRELIMO lần thứ XIII diễn ra trong năm 2027 sẽ thành công tốt đẹp và bày tỏ tin tưởng, với bề dày truyền thống và kinh nghiệm lãnh đạo đất nước, Đảng FRELIMO sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Mozambique đạt nhiều thành tựu hơn nữa, đưa Mozambique tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước. Đồng chí Ana Comoana cho biết, Đảng FRELIMO luôn trân trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng kể từ khi Đảng FRELIMO còn là phong trào giải phóng dân tộc.

Chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Đảng FRELIMO trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đồng chí, anh em đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước, đồng thời mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, đoàn đã có cuộc làm việc với đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

* Từ ngày 27-29/9, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Litva. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Litva Juozas Olekas; gặp và làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Litva Domas Griskevicius và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Litva Remigijus Motuzas; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Litva; thăm, làm việc với Công ty KN Energies.

Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Litva Juozas Olekas, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Litva; đề nghị hai Quốc hội đồng hành trong hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thực hiện các cam kết song phương, gắn quan hệ chính trị tốt đẹp với những kết quả hợp tác thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Litva nhấn mạnh việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, nhất là trong chuyển đổi số, phát triển xanh và đổi mới sáng tạo, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho những lĩnh vực hợp tác mới.

Trong các cuộc trao đổi về kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, trong đó có đàm phán hiệp định tránh đánh thuế hai lần; đề nghị Litva tiếp tục ủng hộ việc các thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU và thúc đẩy gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam trên cương vị Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng đầu năm 2027.