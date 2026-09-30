Giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam phấn đấu tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu phát triển dân số, tuổi thọ, bảo hiểm y tế và Chỉ số phát triển con người (HDI) theo từng giai đoạn. Cụ thể, Bộ Y tế đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 quy mô dân số đạt khoảng 105,4 triệu người; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu 68 năm. Giai đoạn 2031 - 2035 đạt khoảng 108,3 triệu người; tuổi thọ trung bình đạt 76,5 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu 69 năm. Giai đoạn 2036 - 2045 đạt khoảng 112,9 triệu người; tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu trên 71 năm.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung, hoạt động tại Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 3265/QĐ-BYT ngày 16/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì, phối hợp cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 217/NQ-CP, bảo đảm đạt các chỉ tiêu chủ yếu về đổi mới mô hình phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2035 và năm 2045. Bộ Y tế xác định xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về dân số đến năm 2045, trên cơ sở tổng kết Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh quy mô lớn, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm họa và an ninh y tế cấp quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.