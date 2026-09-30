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Sinh viên Lâm Đồng phát huy trí tuệ, sức trẻ trong chặng đường mới

Chiều 29/9, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2028 tổ chức phiên trọng thể với sự tham gia của 200 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 25.000 sinh viên và hơn 21.000 hội viên tỉnh Lâm Đồng.

Báo Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/sinh-vien-lam-dong-phat-huy-tri-tue-suc-tre-trong-chang-duong-moi-467070.html