Ngân hàng lớn dự báo vẫn lãi to

Theo báo cáo mới nhất của Công ty Chứng khoán MB (MBS), bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng quý III/2026 tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa hai nhóm. Các ngân hàng vốn hóa lớn duy trì đà tăng trưởng nhờ tận dụng tốt biên lãi ròng (NIM) và kiểm soát chi phí dự phòng. Trong khi đó, nhóm nhà băng vừa và nhỏ sẽ phân hóa mạnh khi có ngân hàng tăng trưởng tốt, nhưng cũng có những cái tên lợi nhuận dự kiến sụt giảm tới hơn 50%.

Ngân hàng lớn vẫn lãi to

Theo nhóm chuyên gia phân tích của MBS, tăng trưởng tín dụng toàn ngành quý III dự kiến đạt khoảng 12% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý là tổng chi phí dự phòng toàn ngành chỉ tăng gần 7%, giảm mạnh so với mức tăng 29% của cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng tài sản không xấu thêm, khi tỷ lệ nợ xấu hình thành giảm 0,5 điểm % so với cùng kỳ.

Nhóm ngân hàng vốn hóa lớn được theo dõi gồm 3 "ông lớn" quốc doanh (Vietcombank, VietinBank, BIDV) và 4 ngân hàng tư nhân top đầu (VPBank, Techcombank, HDBank, ACB). Điểm chung của nhóm là quy mô lợi nhuận đều tính bằng nghìn tỷ đồng mỗi quý.

Theo đó, MBS dự báo Vietcombank tiếp tục giữ ngôi vương lợi nhuận với mức lãi trước thuế quý III ước đạt 14.567 tỷ đồng (+30%). Lũy kế 9 tháng, ngân hàng được dự báo đạt 43.789 tỷ đồng lợi nhuận (+32%), và cao nhất toàn ngành.

Theo đơn vị phân tích, Vietcombank đạt được mức tăng trưởng này dù tín dụng chỉ tăng khoảng 9%, thấp hơn nhiều ngân hàng khác trong danh sách theo dõi. Bí quyết nằm ở NIM của ngân hàng đạt gần 3%, cải thiện 0,38 điểm % so với cùng kỳ, giúp thu nhập lãi thuần tăng 34%. Cộng thêm việc chi phí dự phòng giảm 11% nhờ hoàn nhập dự phòng từ nợ xấu chứng khoán đầu tư, Vietcombank được dự báo vẫn đứng top 1 về lợi nhuận toàn ngành.

Vietcombank được dự báo vẫn đứng top 1 về lợi nhuận ngành ngân hàng quý III và 9 tháng năm nay. Ảnh: Nam Khánh.

Trong khi đó, VietinBank được dự báo bám sát phía sau với mức lãi trước thuế quý III ước đạt 13.800 tỷ đồng (+30%), lũy kế 9 tháng đạt 39.600 tỷ đồng (+34%) và đã hoàn thành 75% kế hoạch năm.

Ngân hàng này chủ yếu hưởng lợi từ việc đẩy mạnh giải ngân các dự án lớn phục vụ sự kiện APEC 2027, giúp tín dụng tăng khoảng 10%. NIM VietinBank cũng cải thiện 0,14 điểm % lên 2,7%, và đặc biệt chi phí trích lập giảm mạnh 46% so với cùng kỳ.

Trong dự báo của MBS, VPBank là ngân hàng tư nhân có lợi nhuận tuyệt đối cao nhất. Khác với Vietcombank và VietinBank, động lực của VPBank đến từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao vượt trội, khoảng 26% so với đầu năm, đi kèm huy động vốn tăng 29%.

Tuy nhiên, đánh đổi là NIM của ngân hàng bị bào mòn 0,29 điểm % do áp lực chi phí vốn, và chi phí dự phòng vẫn ở mức cao. Lợi nhuận trước thuế quý III của VPBank dự kiến đạt 11.649 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng lợi nhuận tăng tới 50% để hoàn thành khoảng 74% kế hoạch năm.

Techcombank dự báo duy trì NIM cao nhất hệ thống ở mức 3,7%, với tín dụng tăng khoảng 20%, trong đó dư nợ cho các đại dự án lên tới 30.000 tỷ đồng. Điểm đáng lưu ý là chi phí trích lập dự phòng tuy giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại tăng gấp đôi so với quý trước. Lợi nhuận trước thuế quý III của ngân hàng theo đó ước đạt 9.700 tỷ đồng (+18%); lũy kế 9 tháng đạt 28.200 tỷ đồng (+21%), hoàn thành 75% kế hoạch năm.

BIDV có mức tăng trưởng tín dụng thận trọng nhất nhóm ngân hàng quy mô lớn, chỉ khoảng 6% sau 9 tháng, đến từ SME và doanh nghiệp. Thu nhập lãi thuần dự báo vẫn tăng 18% và chi phí dự phòng tăng nhẹ 6%. Lợi nhuận trước thuế quý III theo đó ước đạt 9.206 tỷ đồng.

Trong khi đó, HDBank được dự báo là hiện tượng tăng trưởng quý III, với tín dụng dự kiến tăng mạnh khoảng 33%, huy động tăng 35% so với đầu năm. Đồng thời, NIM ngân hàng dự kiến phục hồi lên 4,7% - mức cao nhất toàn hệ thống ngân hàng niêm yết - bất chấp chi phí trích lập dự phòng tăng 23%. Với các chỉ tiêu tài chính này, HDBank dự kiến thu về 7.500 tỷ đồng (+59%) lợi nhuận trước thuế quý III; lũy kế 9 tháng ước đạt 20.700 tỷ đồng (+40%), hoàn thành 69% kế hoạch năm.

Theo MBS, ACB là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn nhất nhóm, với lợi nhuận trước thuế quý III dự kiến đạt 4.795 tỷ đồng (+12%). Nguyên nhân chính là chi phí trích lập tăng tới 2,5 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này vào khoảng 16.700 tỷ đồng (+4%).

Ngân hàng vừa và nhỏ phân hóa mạnh

Ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn, gồm LPBank, VIB, TPBank, Sacombank, OCB và Eximbank, quy mô lợi nhuận được dự báo thấp hơn hẳn nhóm top đầu.

Bên cạnh đó, kết quả lợi nhuận của nhóm nhà băng này cũng được dự báo phân hóa mạnh. VIB là điểm sáng của nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ khi dự báo lãi 3.000 tỷ đồng trong quý III (+17%). Dù tín dụng chỉ tăng khoảng 8%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng huy động (+11%) khiến NIM giảm xuống 3%, ngân hàng bù lại được nhờ chi phí trích lập giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

TPBank dự báo duy trì đà tăng trưởng ổn định với tín dụng tăng khoảng 12%, thu nhập lãi thuần và ngoài lãi đều tăng, chi phí dự phòng chỉ tăng nhẹ 5%. Lợi nhuận trước thuế quý III theo đó ước đạt 2.142 tỷ đồng (+13%); lũy kế 9 tháng đạt 6.625 tỷ đồng (+10%), hoàn thành khoảng 64% kế hoạch năm.

OCB được dự báo tăng trưởng khiêm tốn hơn nhưng ổn định. Điểm đặc biệt là tín dụng quý này của ngân hàng chỉ tăng 3% so với quý trước do đã dùng gần hết hạn mức 12% được NHNN cấp cho cả năm. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của OCB ước đạt 4.100 tỷ đồng (+20%), hoàn thành 60% kế hoạch năm.

Ở chiều ngược lại, 3 ngân hàng dự báo ghi nhận lợi nhuận sụt giảm trong quý này gồm Sacombank, LPBank và Eximbank.

Theo MBS, Sacombank là trường hợp giảm sâu nhất trong 13 ngân hàng theo dõi khi dự kiến chỉ lãi 1.800 tỷ đồng quý III, giảm tới 50% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí trích lập dự phòng tăng gấp đôi. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ngân hàng này giảm 46%, dù vẫn hoàn thành 73% kế hoạch năm nhờ nền tảng quý đầu năm tốt hơn.

Trong khi đó, LPBank dự kiến lãi trước thuế quý III đạt 3.094 tỷ đồng (-10%), còn Eximbank dự kiến lãi trước thuế chỉ 403 tỷ đồng (-27%).