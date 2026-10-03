Lâm Đồng với mục tiêu tăng trưởng 2 con số: Cú bứt phá quý III và mệnh lệnh 'nước rút' của lãnh đạo tỉnh

GRDP quý III/2026 bứt phá 9,65%, đưa tốc độ tăng trưởng 9 tháng lên 8,51%. Đà tăng trưởng liên tục tịnh tiến qua từng quý là minh chứng sinh động cho bản lĩnh điều hành linh hoạt, sự dấn thân quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và nỗ lực vượt khó của toàn hệ thống chính trị. Đây chính là bệ phóng cho chặng nước rút để Lâm Đồng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số” vào cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (đứng giữa) và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan xưởng đúc nhôm

9 tháng năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều "cơn gió ngược" từ thị trường, vướng mắc thể chế và thiên tai bất thường, đà tăng trưởng của Lâm Đồng không những giữ vững mà còn liên tục bứt phá. Cụ thể, GRDP quý III vọt lên 9,65% (vươn lên thứ 20/34 cả nước), nâng tốc độ tăng 9 tháng đạt 8,51%.

Thành quả ấn tượng này không đến tự nhiên, mà là kết quả trực tiếp từ dấu ấn điều hành sâu sát, quyết đoán và đúng thời điểm của tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Sự chỉ đạo kiên quyết, "không né tránh khó khăn, không chờ đợi cấp trên" đã tạo dựng niềm tin chiến lược, kích hoạt mạnh mẽ các trụ cột kinh tế.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030

Sự phục hồi toàn diện được thể hiện rõ nét qua các chỉ số ấn tượng. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 26.000 tỷ đồng, vượt 80% dự toán Trung ương giao, khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong quản lý nguồn thu và chống thất thu của tỉnh. Cùng với đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt 84.100 tỷ đồng, tăng 12,09% nhờ lãnh đạo tỉnh trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án trọng điểm. Ở khu vực dịch vụ, du lịch tiếp tục khẳng định vị thế mũi nhọn dẫn dắt đà tăng trưởng khi đón hơn 18 triệu lượt khách, đạt mức tăng trưởng 19% so với cùng kỳ.

Hạ tầng các khu công nghiệp tại Lâm Đồng đang được đầu tư, hoàn thiện, mở ra cơ hội thu hút nhiều doanh nghiệp vào hoạt động trong thời gian tới

Không chỉ chỉ đạo trên nghị trường, lãnh đạo tỉnh đã liên tục bám sát hiện trường, "cầm tay chỉ việc", tháo gỡ dứt điểm hàng loạt tồn đọng kéo dài về đất đai và giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thành 100% phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và thôn, tổ dân phố, cùng việc vận hành ổn định bộ máy chính quyền 2 cấp sau bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khẳng định năng lực quản trị hiện đại, linh hoạt của chính quyền Lâm Đồng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và yêu cầu các đơn vị, địa phương quyết tâm thực hiện đạt mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng GRDP

Thẳng thắn nhìn nhận, kết quả 9 tháng vẫn thấp hơn 0,69 điểm phần trăm so với kịch bản; nguồn thu từ đất đai còn tiềm ẩn áp lực. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, quý IV bắt buộc phải đạt mức tăng trên 12,88%. Đây là bài toán lớn nhưng không phải không thực hiện được khi bản lĩnh chỉ đạo điều hành đã được tôi luyện và sẵn sàng cho đợt tăng tốc ngoạn mục nhất trong những tháng cuối năm.

"Quý IV/2026 là chặng "nước rút" quyết định, tất cả phải tập trung toàn lực, siết chặt kỷ cương, quyết tâm đưa tăng trưởng cả năm 2026 cán đích từ 10% trở lên. Các cấp, các ngành, các địa phương phải quán triệt nguyên tắc vận hành công vụ xuyên suốt: "Trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý". Từng đơn vị, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm để đi đến hành động "đúng và trúng", tạo ra sản phẩm đo đếm được; kịp thời khen thưởng người làm tốt, đồng thời nghiêm phê bình, kiểm điểm trách nhiệm những trường hợp không đạt yêu cầu”.

UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH HỒ VĂN MƯỜI

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Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển chế biến sâu các sản phẩm đến từ mắc ca

Toàn tỉnh duy trì hơn 914.000 ha gieo trồng, nhiều loại cây trồng chủ lực tiếp tục đạt năng suất khá

Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh có chỉ số sử dụng lao động tăng đột phá

Bước vào quý IV/2026, với góc nhìn chỉ đạo sắc bén và tinh thần hành động quyết liệt, Tỉnh ủy và UBND tỉnh yêu cầu, đột phá đầu tiên là phải siết chặt kỷ cương công vụ, chuyển mạnh tư duy từ "quản lý" sang "hành động và kiến tạo". Tỉnh ủy và UBND tỉnh kiên quyết xóa bỏ tư duy đùn đẩy, thụ động "chờ hướng dẫn" giữa các tầng nấc chính quyền. Toàn bộ quy trình đánh giá cán bộ và người đứng đầu được lượng hóa bằng chỉ số KPI cụ thể. Quán triệt tinh thần kỷ luật thép, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo các cấp, các ngành tuyệt đối không lấy khối lượng công việc làm lý do cho việc chậm tiến độ, phải nắm chắc việc và tổ chức thực hiện đến cùng.

Các dự án năng lượng được kỳ vọng đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp địa phương

Cùng với đổi mới tư duy điều hành, bài toán cốt lõi là tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn thể chế để khơi thông nguồn lực đầu tư công. Xác định đầu tư công là "dòng vốn mồi" kích hoạt toàn bộ nền kinh tế, Lâm Đồng quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị chuyên ngành phải tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng. Việc giải phóng tối đa nguồn lực đang bị đóng băng tại các dự án trọng điểm không chỉ tạo đà cho sản xuất, kinh doanh mà còn là chìa khóa trực tiếp mở ra nguồn thu ngân sách bền vững cho tỉnh.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, tạo nền tảng để Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% trong năm 2026

Trên nền tảng nguồn lực công được giải tỏa, tỉnh tập trung chuyển mạnh từ tư duy "mời gọi" sang "đồng hành thực chất" cùng cộng đồng doanh nghiệp. Các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm bám sát từng doanh nghiệp, chủ động giải quyết triệt để các khó khăn về mặt bằng, tiếp cận vốn và thủ tục hành chính. Thu hút đầu tư không dừng lại ở những cam kết trên giấy, mà phải được hiện thực hóa bằng sự hỗ trợ dứt điểm trong suốt vòng đời dự án, tạo ra môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và thông thoáng nhất.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng 2 dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương

Trong Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh Quý III, và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2026, Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ rõ - mọi chính sách chỉ thực sự phát huy tác dụng khi kích hoạt được tính tự chủ, quyết đoán của hệ thống chính trị cơ sở. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cấp cơ sở phải chủ động giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền được phân cấp, phân quyền, loại bỏ triệt để tâm lý trông chờ chỉ đạo. Sự phối hợp giữa các sở chuyên ngành và chính quyền cơ sở phải thực sự nhuần nhuyễn, lấy sự hài lòng của người dân và thành công của doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho hiệu năng điều hành.

Thách thức của quý IV vô cùng lớn, nhưng với đà tăng trưởng đã được khẳng định cùng sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh, sự quyết tâm hành động bằng tất cả trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, Lâm Đồng có đầy đủ cơ sở và niềm tin sẽ tạo nên cú bứt phá ngoạn mục, hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 từ 10% trở lên, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Nội dung: BBT Trình bày: Hoàng Anh Hình ảnh tư liệu