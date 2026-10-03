Tiếp tục rà soát, hoàn thiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, đồng thời khẩn trương xây dựng phương án tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2027 - 2031 bảo đảm đồng bộ, sát thực tế.

Theo đó, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 diễn ra sáng 3/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, biên chế và bảo đảm an sinh xã hội. Phó Thủ tướng đánh giá, thời gian qua việc sắp xếp mạng lưới trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn các tỉnh, thành phố đã được triển khai căn bản. Trong giai đoạn tiếp theo, các địa phương cần tập trung rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp đối với các lĩnh vực còn lại, trọng tâm là y tế, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Quá trình thực hiện đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền địa phương với các bộ, ngành liên quan để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tháo gỡ vướng mắc trong sắp xếp mạng lưới trường học

Báo cáo chi tiết về công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thông tin, các địa phương đã khẩn trương thực hiện quy hoạch, sắp xếp hệ thống trường mầm non và phổ thông. Đến nay, tổng số trường đã giảm 50,6%.

Tuy nhiên, việc thu gọn đầu mối trường lớp cũng làm phát sinh một số vấn đề vướng mắc thực tiễn. Đáng chú ý là tình trạng một số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có nguyện vọng nghỉ chế độ sớm nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng theo quy định tại Nghị định 154; một số trường sau khi sáp nhập có quy mô quá lớn, gây áp lực cho công tác quản lý và ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học; cùng với đó là hiện tượng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thiếu biên chế so với định mức giao.

Để giải quyết triệt để các tồn tại này, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương trong tháng 10 phải hoàn thành việc điều động, luân chuyển giáo viên giữa các vùng thừa, thiếu cục bộ. Đồng thời, cần chuẩn hóa công tác thống kê số lượng nhân sự bảo đảm độ chính xác tuyệt đối, làm căn cứ vững chắc cho việc đề xuất bổ sung biên chế.

Về phía ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm ban hành các thông tư điều chỉnh định mức, quy định rõ định mức biên chế và chế độ làm việc của giáo viên. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tổng hợp nhu cầu của từng địa phương, chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Xây dựng khung biên chế cho giai đoạn 2027 - 2031

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định hình bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện Đề án về khung tổ chức bộ máy của nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã. Đây sẽ là cơ sở pháp lý và khoa học cốt lõi để xác định biên chế cho giai đoạn 2027 - 2031.

Song song với đó, Bộ Nội vụ cần rà soát trên cơ sở 5 nguyên tắc cơ bản để xây dựng khung biên chế giai đoạn 2027 - 2031 áp dụng cho các bộ, ngành; ban hành hướng dẫn chi tiết giúp các địa phương lập phương án biên chế sát thực tế. Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương khi xây dựng phương án phải bảo đảm tính cụ thể, chi tiết, khách quan, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc và chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương cũng như Bộ Nội vụ.

Liên quan đến việc xây dựng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, Phó Thủ tướng cho biết các tiêu chí liên quan đã được phối hợp xây dựng cùng Ban Tổ chức Trung ương. Bộ Nội vụ có trách nhiệm tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện Đề án để báo cáo Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng tiến độ.

Đối với công tác an sinh xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai đồng bộ các chính sách mới vừa được điều chỉnh, bổ sung, trọng tâm là 3 văn bản quy phạm pháp luật quan trọng: Nghị định 335 về chính sách trợ giúp xã hội; Nghị định 321 về trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công; Nghị định 381 về phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị định này không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở và các nhóm đối tượng bảo trợ, yếu thế, người có công, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Nhằm xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn và hoạt động hiệu lực, các bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương hoàn thiện việc rà soát mạng lưới đơn vị sự nghiệp, tháo gỡ triệt để các vướng mắc trong ngành giáo dục, y tế. Đồng thời, việc sớm định hình khung biên chế giai đoạn 2027 - 2031 gắn liền với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.