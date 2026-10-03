Ngân hàng đầu tiên báo lãi lớn sau 9 tháng

Sau 9 tháng hoạt động, NamABank đã thực hiện gần 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm được Đại hội đồng cổ đông giao. Ảnh: NAB.

Ngân hàng TMCP Nam Á - NamABank (HoSE: NAB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 9 tháng từ đầu năm, trong đó, cho biết lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngân hàng đã thực hiện gần 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong quý I và quý II năm nay, NamABank lần lượt ghi nhận 1.640 tỷ đồng và 1.516 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt hơn 1.540 tỷ đồng.

Theo NamABank, thu nhập ngoài lãi đóng góp khoảng 26% tổng thu nhập hoạt động. Trong đó, thu nhập từ kinh doanh giấy tờ có giá tăng 30% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 5% vào lợi nhuận trước thuế.

Về quy mô hoạt động, tổng huy động vốn từ các tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá của ngân hàng tại thời điểm cuối tháng 9 đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025. Danh mục chứng khoán đầu tư của ngân hàng đạt gần 48.700 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Riêng trái phiếu Chính phủ đạt gần 32.600 tỷ, tăng hơn 31%.

Tổng tài sản của ngân hàng đến cuối tháng 9 đạt gần 465.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng tăng 11% so với cuối năm 2025, đạt hơn 186.000 tỷ. NamABank cho biết tín dụng tập trung vào một số lĩnh vực như trà, thủy sản, cà phê, cao su, giáo dục và y tế, trong khi tỷ trọng cho vay bất động sản được giảm.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu được ngân hàng công bố ở mức khoảng 1,5%, giảm 1,1 điểm % so với cùng kỳ năm 2025.

Trong năm nay, NamABank đã hoàn tất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, phát hành 100 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP và phát hành gần 4.150 tỷ đồng trái phiếu vốn cấp 2 dưới hình thức riêng lẻ và ra công chúng.

Trong những tháng cuối năm, NamABank cho biết sẽ tiếp tục triển khai các khoản vay hợp vốn quy mô lớn và kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.