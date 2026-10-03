19 ngân hàng tham gia chương trình tín dụng 409.000 tỷ đồng

Trưa 3/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết trong quý IV, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành tín dụng theo hướng tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các giải pháp điều hành tín dụng, phối hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng.

Đến ngày 30/9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng đạt khoảng 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm 2025 và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Hà, mức tăng này phù hợp với mục tiêu tín dụng Ngân hàng Nhà nước đề ra cho cả năm.

Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các giải pháp tạo dư địa cho tổ chức tín dụng cấp vốn cho những lĩnh vực ưu tiên và các công trình, dự án trọng điểm của nền kinh tế.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: Q.A.

Trong đó, cơ quan này hướng dẫn các tổ chức tín dụng chủ động cấp tín dụng cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. Dư nợ phát sinh trong các lĩnh vực này không tính vào dư nợ tín dụng cần kiểm soát.

Tương tự, các ngân hàng thương mại được hướng dẫn chủ động không tính phần dư nợ tăng thêm đối với các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính lan tỏa, liên kết vùng, địa phương và phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

19 ngân hàng tham gia chương trình tín dụng ưu đãi

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, từ đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại đăng ký tham gia các chương trình tín dụng hướng tới những động lực tăng trưởng của nền kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đăng ký đầu tiên, đến nay đã có 19 ngân hàng thương mại thông báo tham gia, với tổng quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng.

Đến nay, 10 ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng, với khoảng 12.900 lượt khách hàng có dư nợ. Tổng dư nợ đạt khoảng 18.600 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn 1-3,6 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay thông thường của chính các ngân hàng.

Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang được triển khai. Lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1% so với lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của các ngân hàng tham gia chương trình. Đến nay, chương trình đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, trong quý IV, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tín dụng, các ngân hàng thương mại, cũng như các cơ chế chính sách cho các ngành, lĩnh vực cụ thể để tạo thuận lợi trong việc cho vay cũng như tiếp cận vốn vay.

Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, những động lực của tăng trưởng kinh tế; đồng thời kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Các ngân hàng cũng được yêu cầu tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, quy trình và tăng cường ứng dụng công nghệ số, tạo thuận lợi hơn cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn.

Các chương trình tín dụng được tiếp tục đẩy mạnh gồm tín dụng ưu đãi hướng tới các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa; tín dụng lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, ngành ngân hàng sẽ thúc đẩy các chương trình tín dụng, đầu tư cho hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược và tiếp tục triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33 của Chính phủ.

Đối với tín dụng chính sách, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Ngân hàng Chính sách Xã hội đẩy mạnh cho vay đối với các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.