Lào Cai tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Mỏ đá Bản Cầm, xã Bản Cầm, Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chỉ còn 3 tháng để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Lào Cai xác định trọng tâm điều hành quý 4 là chuyển mạnh từ “theo dõi tiến độ” sang “đánh giá kết quả," tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ có khả năng tạo tăng trưởng, sản lượng và nguồn thu ngay trong năm.

Trong đó, mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 10% được đặt ở vị trí xuyên suốt, cùng với yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quỹ đất, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư.

Đây là những yêu cầu được ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra tại Phiên họp thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 10/2026 diễn ra chiều 2/10, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, sau 9 tháng, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,09%, riêng quý 3 đạt 10,58%. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 2/10 đạt 16.009 tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán Trung ương giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột với giá trị sản xuất 9 tháng đạt khoảng 56.678 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Việc mỏ sắt Quý Xa công suất 5 triệu tấn/năm hoạt động trở lại từ ngày 10/9 được xác định góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch cũng duy trì đà tăng trưởng. Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu đạt khoảng 2.993 triệu USD, tăng 34,83% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 25%. Toàn tỉnh ước đón 9,83 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng, đạt 87,2% kế hoạch năm; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 40.880 tỷ đồng.

Cùng với đó, hoạt động thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục có kết quả tích cực khi tỉnh chấp thuận đầu tư mới 38 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 26.447 tỷ đồng và thành lập mới 1.251 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa đồng nghĩa với việc các mục tiêu năm 2026 đã chắc chắn hoàn thành. Một số chỉ tiêu còn chậm, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách ở một số địa phương, phát triển hạ tầng giao thông, logistics và xử lý nước thải tại các khu công nghiệp. Khoảng cách đối với một số mục tiêu về tổng vốn đầu tư thực hiện, sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu vẫn còn, trong khi các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, vật liệu xây dựng và thủ tục triển khai các dự án lớn chưa được tháo gỡ kịp thời.

Chính những vấn đề này trở thành trọng tâm điều hành của tỉnh trong 3 tháng cuối năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành không chủ quan với kết quả 9 tháng, bởi mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10% vẫn còn nhiều thách thức. Thay vì dàn trải nguồn lực cho nhiều nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị phải rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu được giao, xác định rõ những việc còn chậm, những chỉ tiêu còn thiếu và những điểm nghẽn cần xử lý.

Tinh thần điều hành được xác định rõ là “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả." Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị và chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được giao. Những việc đã rõ chủ trương, rõ thẩm quyền phải chủ động triển khai, không chờ đợi, không đùn đẩy; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được xem xét, giải quyết.

Trong nhóm nhiệm vụ tạo động lực trực tiếp cho tăng trưởng, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, trọng tâm là xử lý những điểm nghẽn đã được nhận diện từ trước, nhất là giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Sở Tài chính được giao chủ trì cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng ngành, lĩnh vực và địa phương; đồng thời theo dõi sát tiến độ giải ngân đến từng chủ đầu tư, tham mưu điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt. Cách làm này hướng nguồn vốn vào những nơi có khả năng tạo ra kết quả thực tế trong thời gian còn lại của năm, hạn chế tình trạng vốn nằm chờ trong khi nhu cầu đầu tư và yêu cầu tăng trưởng vẫn cao.

Đối với giải phóng mặt bằng, yêu cầu được đặt ở cấp cơ sở. Các địa phương có dự án phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường trực tiếp chỉ đạo, đối thoại và giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền. Tỉnh đặt mục tiêu tạo tối thiểu 500 ha mặt bằng sạch, qua đó tạo điều kiện đưa các dự án có khả năng vào hoạt động và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.

Trong sản xuất công nghiệp, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến thực chất, trong đó chú trọng khai thác mỏ sắt Quý Xa và phát triển các khu, cụm công nghiệp. Việc giải quyết đồng thời các vấn đề về mặt bằng, nguyên liệu và thủ tục được kỳ vọng tạo thêm dư địa để sản xuất công nghiệp đóng góp rõ hơn vào kết quả tăng trưởng quý 4.

Cùng với công nghiệp và đầu tư công, lợi thế cửa khẩu, thương mại và du lịch tiếp tục được khai thác nhằm tạo thêm nguồn thu trong những tháng cuối năm. Tỉnh yêu cầu nâng cao năng lực thông quan, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, đồng thời tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, du lịch cuối năm. Mục tiêu đặt ra trong quý 4 là đón trên 3 triệu lượt khách và đưa doanh thu du lịch vượt kế hoạch năm.

Xe hàng thông quan qua cửa khẩu đường bộ Quốc tế số II-Kim Thành, Lào Cai. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Ở lĩnh vực văn hóa-xã hội, yêu cầu điều hành cũng được cụ thể hóa bằng những mục tiêu rõ ràng. Tỉnh phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho 100% người dân trong năm 2026; rà soát, bảo đảm đủ sách giáo khoa cho năm học; đồng thời chuẩn bị các điều kiện chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán năm 2027.

Trong bối cảnh thời tiết, thiên tai vẫn có thể tác động đến đời sống và sản xuất, công tác phòng, chống thiên tai tiếp tục được đặt song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Cùng với đó là yêu cầu giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Một yêu cầu xuyên suốt trong điều hành quý 4 là kiểm đếm kết quả theo tuần, theo tháng thay vì chỉ dừng ở việc cập nhật tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 4 sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Vì vậy, mỗi nhiệm vụ phải được gắn với trách nhiệm cụ thể và được theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Từ nền tảng 9 tháng, Lào Cai bước vào quý cuối năm với yêu cầu chuyển nhanh từ kết quả hiện có thành những con số cụ thể về tăng trưởng, giải ngân, sản xuất và nguồn thu. Trọng tâm không phải mở thêm nhiều nhiệm vụ mà tập trung nguồn lực cho những việc có thể tạo kết quả thực chất trong năm 2026, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Với cách tiếp cận này, quý 4 được xác định là giai đoạn tăng tốc và kiểm chứng hiệu quả điều hành của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% cùng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ là những nhiệm vụ xuyên suốt, trong khi việc tháo gỡ mặt bằng, thúc đẩy công nghiệp, khai thác lợi thế cửa khẩu và du lịch được tập trung để tạo thêm động lực tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm./.