Theo đó, DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh cùng đang niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 140,5 triệu đồng/lượng mua vào; 143,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua).

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng SJC quanh ngưỡng 139,5 triệu đồng/lượng mua vào; 143,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC quanh ngưỡng 139,5 triệu đồng/lượng mua vào; 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay (chiều 3-10): Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Trên thế giới, giá vàng đã giảm mạnh trong tuần này do áp lực ban đầu từ việc tăng lợi suất trái phiếu kho bạc, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn và ngay cả báo cáo việc làm yếu kém hôm thứ Sáu cũng không thể tạo ra cú hích bền vững.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall đang đứng trước nguy cơ đa số nhà đầu tư giảm giá.

“Tôi dự đoán giá vàng sẽ cao hơn vào tuần tới”, Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết.

“Trung lập”, Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại InvestingLive cho biết. Trong khi đó, Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management đưa nhận định vàng sẽ giảm giá. “Vàng đang thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trước sự gia tăng lợi suất trái phiếu, giá dầu mạnh, một sự kết hợp mà thông thường sẽ là những trở ngại tàn khốc. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy giá vàng giảm nhẹ nhưng không kéo dài”, Adrian Day cho biết.