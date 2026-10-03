Đưa trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người nghèo

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên trao đổi, giải đáp thắc mắc của người dân.

Tại Nhà văn hóa xóm Đầm Mụ, xã Đại Từ, chương trình truyền thông, tư vấn pháp luật miễn phí do Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với địa phương tổ chức đã thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tại đây, các trợ giúp viên pháp lý tập trung phổ biến những quy định gắn với đời sống như đất đai, hôn nhân và gia đình, chính sách an sinh xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Không chỉ lắng nghe, người dân còn trực tiếp nêu những vướng mắc gặp phải trong thực tế để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, việc tiếp cận dịch vụ pháp lý đôi khi còn hạn chế do chi phí đi lại, thiếu thông tin hoặc chưa biết mình thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí.

Vì vậy, đưa hoạt động tư vấn về tận thôn, xóm là cách làm thiết thực, giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, chủ động giải quyết các vấn đề pháp lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Trợ giúp pháp lý không đơn thuần là giải thích các quy định mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình, biết cách thực hiện và bảo vệ những quyền lợi được pháp luật bảo đảm.

Bên cạnh các buổi truyền thông trực tiếp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh triển khai nhiều hình thức tiếp cận như tư vấn lưu động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, phát hành tài liệu pháp luật và lồng ghép nội dung trợ giúp pháp lý trong các hội nghị, sinh hoạt cộng đồng.

Một buổi truyền thông, trợ giúp pháp lý tại cơ sở.

Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực đối với người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và những người còn hạn chế trong tiếp cận thông tin pháp luật.

Thông qua các hoạt động này, người dân có thêm cơ hội tìm hiểu chính sách, được tư vấn, hướng dẫn giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại địa phương.

Theo thống kê, đến hết tháng 8-2026, Trung tâm đã tổ chức gần 40 chuyến tư vấn pháp luật, 45 điểm truyền thông tại các xã, phường và 2 điểm truyền thông dành riêng cho trẻ em, thu hút trên 2.100 lượt người tham gia.

Trung tâm cũng tiếp nhận, tư vấn khoảng 200 vụ việc, hồ sơ và cấp phát miễn phí hàng nghìn tài liệu pháp luật cho người dân.

Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên, cho biết Trung tâm tiếp tục tăng cường các đoàn công tác về cơ sở để tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, địa bàn rộng, điều kiện đi lại khó khăn cùng những hạn chế về nguồn lực đang đặt ra không ít thách thức trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Để khắc phục, Trung tâm tham mưu thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý khu vực phía Bắc; phân công cán bộ phụ trách địa bàn; phát triển mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý tại cơ sở, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng các kênh cung cấp thông tin, chính sách đến người dân.

Việc kết hợp giữa tư vấn trực tiếp và ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, nhất là đối với những địa bàn xa trung tâm. Qua đó, hoạt động trợ giúp pháp lý góp phần phòng ngừa tranh chấp, hạn chế khiếu kiện, nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.