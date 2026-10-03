Tesla công bố số xe giao quý III/2026 vượt xa dự báo

Bên trong nhà máy của Tesla ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu của Tesla tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch cùng ngày sau khi số liệu trên được công bố.

Số xe giao trong quý III giảm khoảng 2% so với mức 497.099 xe cùng kỳ năm 2025, nhưng tăng so với 480.126 xe trong quý II/2026. Theo StreetAccount, giới phân tích trước đó dự báo Tesla giao khoảng 461.100 xe, trong khi mức đồng thuận do chính Tesla tổng hợp là 461.974 xe.

Tesla không công bố số xe giao theo từng mẫu hoặc khu vực. Hãng cho biết các mẫu xe Model 3 và Model Y chiếm khoảng 98% tổng số xe giao trong quý. Tesla sử dụng số xe giao như chỉ dấu gần nhất về doanh số ô tô, dù không xác định đây là doanh thu bán xe trong các báo cáo dành cho cổ đông.

Hiện Tesla đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng xe điện Trung Quốc như BYD và Xiaomi, trong khi hãng xe của tỷ phú Elon Musk tìm cách đảo chiều xu hướng doanh số sụt giảm trong hai năm liên tiếp.

Thị trường xe điện Mỹ cũng chịu tác động từ việc tín dụng thuế liên bang dành cho xe điện hết hiệu lực sau ngày 30/9/2025. Chính sách ưu đãi trước đây được triển khai theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) dưới thời Tổng thống Joe Biden, nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt chương trình sớm hơn thời hạn ban đầu.

Cổ phiếu Tesla đã giảm khoảng 21% từ đầu năm đến thời điểm thị trường đóng cửa ngày 30/9. Morgan Stanley nhận định kết quả giao xe quý III phải đối mặt với mức so sánh cao do cùng kỳ năm 2025 từng ghi nhận sản lượng giao xe kỷ lục của Tesla.

Bên cạnh xe điện, Tesla tiếp tục mở rộng mảng lưu trữ năng lượng. Hãng cho biết đã triển khai 13,7 GWh hệ thống lưu trữ trong quý III, tăng từ 12,5 GWh cùng kỳ năm trước và 13,5 GWh trong quý II. Các sản phẩm gồm Megapack và Megablock, được sử dụng cho các dự án điện quy mô lớn, trung tâm dữ liệu và các hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo.

Megapack được sử dụng cho các dự án doanh nghiệp và hệ thống điện quy mô lớn. Megablock mới của Tesla kết hợp 4 Megapack chung quanh một máy biến thế. Các hệ thống sử dụng pin lithium-ion hoặc những loại pin khác để giúp trung tâm dữ liệu và công ty điện lực giảm nguy cơ mất điện, đồng thời lưu trữ năng lượng từ những nguồn như Mặt Trời và gió.

Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk là một khách hàng lớn mua hệ thống pin dự phòng của Tesla. SpaceX cũng đã mua số xe bán tải Cybertruck trị giá hàng triệu Mỹ kim.

Trong lúc lượng xe giao của Tesla giảm so với năm trước, nhu cầu xe điện trên toàn cầu vẫn tăng trong năm 2026. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết xung đột Iran và giá xăng tăng mạnh đã củng cố nhu cầu sử dụng xe điện liên quan đến an ninh năng lượng và chi phí nhiên liệu.

Năm 2020, xe điện và xe hybrid chiếm dưới 5% doanh số xe mới trên toàn cầu. Đến năm 2025, tỷ lệ này đã tăng lên khoảng 1 trong mỗi 4 xe mới được bán.

Tesla dự kiến công bố báo cáo tài chính quý III vào ngày 21/10, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa.