Hãng dược lớn nhất Pháp rót 8 tỷ USD phát triển thuốc miễn dịch thế hệ mới

Nhiều trang tin lớn trong ngành dược mới đây đồng loạt đưa tin tập đoàn dược phẩm Sanofi đã đạt được thỏa thuận có giá trị lên tới 8 tỷ USD với đối tác Regeneron từ Mỹ, nhằm phát triển các loại thuốc miễn dịch thế hệ mới.

Theo thỏa thuận hợp tác vừa được công bố, hãng dược phẩm lớn nhất nước Pháp này sẽ trả trước 1 tỷ USD cho Regeneron. Bên cạnh khoản tiền mặt ban đầu, Regeneron còn có cơ hội nhận thêm tới 7 tỷ USD nữa dựa trên các cột mốc về phát triển, thử nghiệm lâm sàng và thương mại hóa trong tương lai.

Hai tập đoàn thống nhất chia đôi toàn bộ chi phí nghiên cứu cũng như lợi nhuận thu được từ các sản phẩm thành công. Trong sự hợp tác này, tập đoàn công nghệ sinh học từ Mỹ đóng vai trò chủ trì khâu nghiên cứu và phát triển, còn đại gia dược phẩm từ Pháp đảm nhận mạng lưới thương mại hóa trên phạm vi toàn cầu.

Sanofi đã đạt được thỏa thuận có giá trị lên tới 8 tỷ USD với Regeneron nhằm phát triển các loại thuốc miễn dịch thế hệ mới. Ảnh: Antoine Boreau/Getty Images

Trọng tâm của thương vụ đình đám trên xoay quanh 4 ứng viên thuốc kháng thể thế hệ mới nhắm vào các con đường viêm loại 2. Trong đó, sản phẩm tiến triển xa nhất là ứng viên mang mã hiệu REGN20423, một kháng thể đơn dòng chống IL-13 tác dụng kéo dài đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người đối với bệnh viêm da cơ địa.

Ba ứng viên tiền lâm sàng còn lại hướng đến các mục tiêu IL-4 và thụ thể IL-4 alpha, dự kiến sẽ bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng từ năm 2027. Thỏa thuận cũng mở ra cơ hội cho phía Regeneron tích hợp thêm dòng thuốc lunsekimig của Sanofi, sau khi hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 3 đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Động thái rót vốn mạnh tay của hãng dược Pháp diễn ra trong bối cảnh "con gà đẻ trứng vàng" Dupixent sắp đối mặt với nguy cơ hết hạn bằng sáng chế vào năm 2031 tại thị trường Mỹ. Thuốc điều trị viêm da và hen suyễn này hiện là trụ cột kinh doanh lớn nhất của Sanofi khi mang về tới 5,2 tỷ euro trong riêng 1 quý, và chiếm hơn 1/3 tổng doanh thu của toàn tập đoàn.

Việc một số dự án nghiên cứu nội bộ gặp trục trặc, điển hình như việc dừng phát triển thuốc amlitelimab gần đây, đã khiến gã khổng lồ nước Pháp chịu áp lực vô cùng lớn trong việc tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới để duy trì vị thế.

Thỏa thuận mới không chỉ giải quyết bài toán nguồn cung sản phẩm, mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc hàn gắn mối quan hệ từng phát sinh nhiều rạn nứt giữa hai bên. Năm 2024, Regeneron từng đệ đơn kiện Sanofi do những bất đồng liên quan đến việc chia sẻ thông tin thương mại hóa Dupixent.

Tân Tổng giám đốc Belén Garijo của Sanofi cho biết tái tạo niềm tin là mục tiêu hàng đầu, và khẳng định thỏa thuận này chính là bước đi chủ đích đầu tiên nhằm kích hoạt lại bộ máy đổi mới sáng tạo của tập đoàn.

"Bằng cách thắt chặt quan hệ hợp tác, chúng tôi sẽ tiến nhanh trong việc tạo ra thế hệ liệu pháp có ý nghĩa tiếp theo cho các bệnh nhân mắc bệnh lý miễn dịch, đồng thời đóng góp vào tương lai lâu dài của Sanofi", Giám đốc Garijo nhấn mạnh.

Giới phân tích tài chính đánh giá rất cao việc hai hãng dược tái thiết lập sự hợp tác, khi xem đây là thắng lợi bước đầu của bà Belén Garijo sau khi lên nắm quyền CEO của Sanofi. Song một số nhà đầu tư vẫn bày tỏ sự băn khoăn về mức giá 1 tỷ USD trả trước cho các tài sản đang ở giai đoạn quá sớm.

Tuy vậy, các chuyên gia đến từ những ngân hàng đầu tư đều nhận định đây là bước khởi đầu cần thiết, dù tập đoàn dược phẩm lớn nhất Pháp sẽ còn phải thực hiện thêm nhiều thương vụ mua bán sáp nhập khác để khỏa lấp khoảng trống doanh thu khi Dupixent mất bản quyền.

"Dù các tài sản còn ở giai đoạn sớm, sự mở rộng này nên được nhìn nhận tích cực, vì nó phát đi tín hiệu về sự tập trung chủ động của tân CEO vào những bất ổn quan trọng nhất nhưng có thể giải quyết được mà nhà đầu tư đang đối mặt", nhà phân tích Michael Leuchten từ công ty ngân hàng đầu tư & thị trường vốn độc lập toàn cầu Jeffries cho biết.