Nga tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo

“Một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào Kiev. Xin mọi người hãy giữ an toàn trong đêm nay và ngày mai. Chúng tôi đang nỗ lực bổ sung tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo cho hệ thống phòng không của mình,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X sáng 14/10 giờ Việt Nam.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, mục tiêu chính của cuộc tấn công là hạ tầng năng lượng, trong đó có Nhà máy Nhiệt điện kết hợp số 4 (CHPP-4).

“Đáng tiếc, nhà máy đã bị đánh trúng. Một tòa nhà dân cư cũng bị hư hại và lực lượng cứu hộ đang dập tắt đám cháy tại đó. CHPP-4 là một trong những cơ sở năng lượng quan trọng của thủ đô Kiev,” ông Volodymyr Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ thất vọng vì các hệ thống chỉ phát hiện được những tên lửa này khi chúng đã đến gần Kiev.

“Một lần nữa, chúng tôi không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác. Điều này hoàn toàn bất công: họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, trong khi Ukraine thậm chí còn không nhận được cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa đạn đạo,” ông Volodymyr Zelensky chia sẻ và cho biết theo thông tin tình báo của Ukraine, phía Nga đang chuẩn bị tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

“Thực tế cho thấy Nga không cho rằng họ bị ràng buộc bởi những gì Tổng thống Mỹ đã tuyên bố. Ukraine đã ủng hộ thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Trong khi đó, Nga lại tiếp tục nhắm mục tiêu vào một nhà máy điện khác của chúng tôi. Và điều quan trọng là Mỹ phải thực sự nhìn thấy những gì đang diễn ra và ai là bên phải chịu trách nhiệm về việc cuộc xung đột này tiếp diễn,” nhà lãnh đạo Ukranine tuyên bố.

Phía Nga chưa lên tiếng về cuộc tập kích trên.

Hỏa hoạn tại một tòa nhà sau cuộc tập kích của Nga. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của Tổng thống Zelensky)

Theo Kyiv Independent, ông Dmytro Lytvyn, Cố vấn Tổng thống Ukraine, cho biết các đồng minh đã không cung cấp cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa trong hai ngày liên tiếp. Không quân Ukraine cũng xác nhận “không nhận được thông tin nào từ các đối tác liên quan đến những vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ đối phương” trong hai ngày qua.

Do thời gian cảnh báo quá ngắn, một tên lửa của Nga đã đánh trúng tòa nhà dân cư 9 tầng tại quận Desnyanskyi của thành phố, gây ra đám cháy lớn, theo Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko.

Ông Klitschko cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Nga. Trong số những người bị thương, 16 người phải nhập viện.

Trước đó, ngày 13/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ tổng cộng 604 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Các mảnh vỡ UAV rơi xuống đã làm hư hại một trường học, hai ngôi nhà và một ô tô tại huyện Mosalsky, thuộc tỉnh Kaluga, miền trung nước Nga.

Theo Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, tổng cộng 417 UAV đã hướng về Moscow trong khoảng thời gian từ 20h30 ngày 12/10 đến 7h ngày 13/10 giờ địa phương (tức 0h30 đến 11h ngày 13/10 giờ Việt Nam). TASS cho biết cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Moscow ngày 13/10 là một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất kể từ đầu năm.

Đêm 11/10 giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công các cơ sở năng lượng theo một thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vẫn đang chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận mà ông Trump đề cập và có thể ủng hộ thỏa thuận nếu Nga thực hiện động thái tương tự. Trong khi đó, phía Nga chưa đưa ra bình luận.