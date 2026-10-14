Hội đồng Nhân quyền LHQ có 15 thành viên mới

Toàn cảnh phiên họp toàn thể bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028. Ảnh tư liệu - minh họa: Thanh Tuấn/TTXVN

Theo kết quả bỏ phiếu kín, các nước được bầu gồm Burundi, Ghana, Nigeria và Zambia (châu Phi); Nhật Bản, Jordan, Kuwait và Nepal (châu Á - Thái Bình Dương); Moldova và Ukraine (Đông Âu); Brazil, CH Dominicana và Uruguay (Mỹ Latinh và Caribe); Đức và Ireland (Tây Âu và các nước khác).

Trong số này, Burundi, Ghana, Nhật Bản, Kuwait, Brazil và CH Dominicana được bầu lại. Cả 15 quốc gia đều là ứng cử viên duy nhất cho các ghế được phân bổ trong nhóm khu vực tương ứng.

Hội đồng Nhân quyền LHQ đặt trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), có nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người trên toàn thế giới. Cơ quan này gồm 47 quốc gia thành viên, với khoảng 1/3 số ghế được bầu lại hằng năm theo cơ chế luân phiên nhiệm kỳ 3 năm nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động.

Các ghế được phân bổ theo 5 nhóm khu vực, gồm 13 ghế cho châu Phi, 13 ghế cho châu Á - Thái Bình Dương, 6 ghế cho Đông Âu, 8 ghế cho Mỹ Latinh và Caribe, cùng 7 ghế cho Tây Âu và các nước khác.