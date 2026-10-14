Xung đột ở Trung Đông tăng nhiệt, ông Trump nói Houthi đang cố tình gây rối

Trong bối cảnh giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen trở nên dữ dội hơn, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng cáo buộc lực lượng vốn được Iran hậu thuẫn này đang cố tình gây bất ổn thị trường dầu mỏ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Ông cũng cảnh báo nhóm này rằng ông sẽ không quên các cuộc tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út, đồng thời ám chỉ sẽ có những hậu quả sau cuộc bỏ phiếu vào ngày 3/11 ở Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 13/10, ông Trump cáo buộc Houthi tái diễn các cuộc tấn công sau một thời gian tương đối yên ắng kể từ khi quân đội Mỹ thực hiện các đợt không kích nhắm vào nhóm này vào năm ngoái.

Ông cho rằng nhóm này đã hành động trở lại theo chỉ đạo của Iran và nhắm mục tiêu vào Ả Rập Xê Út nhằm gây rối loạn thị trường dầu mỏ trước khi người dân Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

"Houthi đang hành xử rất tệ", ông Trump viết. "Ai đó cần giải thích cho họ hiểu rằng tôi không tranh cử trong cuộc bầu cử này – tôi đã thắng rồi, thắng áp đảo – nhưng tôi vẫn sẽ ở đó sau cuộc bầu cử, và tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này!", Tổng thống Mỹ bổ sung.

Ông Trump cũng gợi ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng vai trò hỗ trợ Ả Rập Xê Út khi Vương quốc vùng Vịnh giàu có đối mặt với các cuộc tấn công mới từ Houthi.

Phát biểu với các phóng viên ngày 13/10, Tổng thống Mỹ cho biết ông có thể sẽ đề nghị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan can thiệp để hỗ trợ Riyadh.

"Tôi nghĩ Tổng thống Erdogan sẽ làm theo những gì tôi yêu cầu", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng vào ngày 13/10/2026, trước khi lên đường tới Alaska. Ảnh: Iran International

Những bình luận này được đưa ra khi Ả Rập Xê Út đang tìm kiếm sự hỗ trợ lớn hơn từ các đồng minh để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV/drone) của Houthi.

Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan ngày 13/10 đã nói với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman (MBS) rằng Ankara sẽ sát cánh cùng Riyadh.

Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký Hiệp ước Quốc phòng Mecca với Ả Rập Xê Út vào mùa hè này, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần phải phê chuẩn thỏa thuận này tại quốc hội.

Tất cả diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột liên quan đến Mỹ, Iran và các đồng minh của họ đang tăng nhiệt trên khắp Trung Đông.

Trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi đã dồn dập tấn công các mục tiêu của Ả Rập Xê Út, bao gồm Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, buộc sân bay này phải đóng cửa đến ngày 17/10 và gây gián đoạn các chuyến bay.

Mới đây nhất, trong ngày 13/10, những tiếng nổ lớn đã vang lên gần trụ sở của tập đoàn Saudi Aramco tại Dhahran, nơi một đám cháy bùng phát sau một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Một nguồn tin nắm rõ sự việc chia sẻ với Reuters rằng trụ sở của công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới (tính theo sản lượng khai thác đã bị tấn công), mặc dù chưa rõ tòa nhà bị trúng đạn trực tiếp hay bị ảnh hưởng bởi các mảnh vỡ rơi xuống.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết đám cháy chỉ xảy ra tại một tòa nhà hành chính và không gây thương vong về người.

Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết, hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và phá hủy 5 drone cùng 6 tên lửa nhắm vào nước này trong ngày 13/10, bao gồm các khu vực Riyadh, Dhahran và miền Nam đất nước.

Trong khi các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út vẫn tiếp diễn, liên quân do nước này dẫn đầu cũng đã tiến hành các cuộc không kích tại Yemen.

Trong ngày 13/10, liên quân đã kêu gọi dân thường sơ tán khỏi cơ sở thuộc Công ty Dầu khí Yemen ở ngoại ô thủ đô Sanaa để chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự.

Sau đó, đài truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành đưa tin rằng liên quân đã tấn công cơ sở này. Công ty Dầu khí Yemen cho biết, địa điểm này không chứa kho dự trữ dầu vào thời điểm đó và vụ tấn công được báo cáo là không ảnh hưởng đến trữ lượng dầu hay chuỗi cung ứng.

Trước đó, lực lượng Houthi đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Sanaa cũng sẽ vấp phải sự đáp trả "khốc liệt và đau đớn".

Người phát ngôn của họ, Yahya Saree, cho biết các mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm trụ sở chính của tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco tại Dhahran và một nhà máy lọc dầu ở Riyadh.

Nhóm này cũng tái khẳng định cảnh báo đối với công nhân ngành dầu khí tại Ả Rập Xê Út, kêu gọi họ tránh xa các cơ sở có nguy cơ bị tấn công.

Minh Đức (Theo India Today, Al Jazeera)