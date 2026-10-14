Tổng thống Trump bác thông tin Mỹ ngừng chia sẻ tình báo với Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Câu trả lời được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Mỹ cân nhắc điều chỉnh hỗ trợ nhằm gây sức ép để Kiev hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga.

Theo tờ Kyiv Post, phát biểu với phóng viên tại Alaska, ông Trump khẳng định Mỹ chưa dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. “Không, chúng tôi chưa làm vậy”, ông nói, đồng thời cho biết Washington vẫn đang hỗ trợ Kiev và mong muốn cuộc xung đột sớm kết thúc.

Cùng ngày, khi được hỏi về vấn đề này, tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia cho biết bà cần kiểm tra lại thông tin trước khi đưa ra câu trả lời.

Những lo ngại về khả năng Mỹ điều chỉnh hoạt động chia sẻ tình báo với Ukraine xuất hiện sau khi truyền thông đưa tin các đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã đề cập vấn đề này với các nhà đàm phán Ukraine trong cuộc gặp tại Miami. Theo các thông tin được công bố, phía Mỹ cảnh báo Washington có thể đình chỉ chia sẻ tình báo nếu Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Một nguồn tin am hiểu các cuộc đàm phán nói rằng Mỹ cũng đề cập khả năng hạn chế việc mua vũ khí thông qua Danh sách Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL). Đây là cơ chế cho phép các đồng minh châu Âu tài trợ mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker ngày 13/10 khẳng định không có thay đổi nào đối với việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine thông qua cơ chế PURL.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andrii Sybiha phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 13/10 cho biết hoạt động hợp tác với Washington vẫn tiếp tục, trong đó có việc chia sẻ thông tin tình báo. Ông nói Ukraine vẫn đang nhận dữ liệu tình báo từ Mỹ.

Đề cập việc cảnh báo về các cuộc tấn công của Nga được đưa ra muộn, ông Sybiha cho rằng nguyên nhân liên quan đến loại tên lửa mà Moskva sử dụng, chứ không phải do hoạt động chia sẻ thông tin tình báo giữa Washington và Kiev bị gián đoạn. Tuy nhiên, cả ông Sybiha và ông Trump đều không nêu cụ thể liệu phạm vi chia sẻ thông tin tình báo giữa hai nước có thay đổi hay không.

Trước đó, tối 12/10, Nga phóng khoảng 6 tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine, đánh trúng các cơ sở vận tải và kho bãi tại một số quận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không nhận được cảnh báo trước về các vụ phóng tên lửa từ các đối tác. Không quân Ukraine cũng cho biết chỉ phát hiện tên lửa khi cuộc tấn công đã bắt đầu.

Liên quan vấn đề ngừng tấn công các cơ sở năng lượng, ngày 11/10, Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng. Ông khẳng định thỏa thuận đang có hiệu lực và cho biết hai bên đã đồng ý thực hiện.

Tuy nhiên, khi được phóng viên hỏi ngày 13/10 liệu Nga có vi phạm thỏa thuận này hay không, ông Trump chưa đưa ra kết luận cụ thể, mà trả lời: “Tôi sẽ cho các bạn biết về điều đó sau”. Trong một câu trả lời khác, ông lưu ý rằng Ukraine cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu trong ngày trước đó.