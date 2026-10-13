Xúc động đêm tri ân Anh hùng liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Gần 1.000 người tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Tối 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khúc tri ân" diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nằm lại nơi đây.

Tối 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khúc tri ân" diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nằm lại nơi đây sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đây là lời tiễn biệt trước khi đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM sáng 14/10.

Chương trình do Thành ủy, UBND TP.HCM, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức. Thông qua âm nhạc, thơ ca, sân khấu và hội họa, đêm nghệ thuật kết nối ký ức chiến tranh với trách nhiệm gìn giữ hòa bình của thế hệ hôm nay.

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP.HCM cùng đông đảo tầng lớp nhân dân Thành phố.

Các tiết mục được lựa chọn hướng đến chủ đề tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Một số ca khúc được trình diễn gồm Tổ quốc ơi ta đã nghe, Hẹn ước Bắc Nam, Đón các anh về với đất Mẹ...

Đêm nghệ thuật là dịp tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, trước khi hài cốt các liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

"Còn sống ngày nào, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm hài cốt của các đồng đội đã hy sinh vì chiến tranh", ông Trần Văn Bản (82 tuổi), cựu bác sĩ quân y, chia sẻ tại đêm tri ân. Được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM, ông Bản tham gia tình nguyện hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng gần 4 tháng qua.

Bà Trần Thị Lệ Thu, con gái Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu, xúc động trước màn chia sẻ của bác sĩ Trần Văn Bản.

Gần 50 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ mang đến những màn trình diễn xúc động tại buổi tri ân.

Tại đêm tri ân, họa sĩ Lê Sa Long được mời chia sẻ về quá trình khắc họa hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Họa sĩ cho biết hơn 20 bức tranh là sự kết tinh của lòng yêu nước và tình đồng đội. Toàn bộ tác phẩm được ông gửi tặng Bộ Tư lệnh TP.HCM. Trong ảnh, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, đại diện nhận tác phẩm.

Bên cạnh những hình ảnh tại hiện trường, họa sĩ Lê Sa Long còn vẽ chân dung bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ thủy chung chờ đợi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên suốt 58 năm, với câu chuyện lấy đi nước mắt của nhiều người. Qua tác phẩm, câu chuyện tri ân được mở rộng đến những người ở lại, những người mang theo nỗi nhớ và sự chờ đợi qua nhiều thập kỷ.

Đông đảo đại biểu, văn nghệ sĩ tham dự đêm tri ân tối 13/10.

Chương trình khép lại bằng các hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân. Từ không gian nghệ thuật, sự tưởng nhớ được nối dài thành hành động cụ thể, hướng đến ngày đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Sáng 14/10, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng được tổ chức để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Lúc 7h30, đại biểu dự kiến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên. Lễ viếng và lễ truy điệu bắt đầu lúc 8h. Sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM tại phường Long Bình, dự kiến chia thành 4 đợt.

Ban tổ chức kêu gọi người dân dọc tuyến đường đoàn xe đi qua có thể đứng trên vỉa hè, mang theo hoa trắng để tiễn đưa các liệt sĩ, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn giao thông.

Tổng duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ ở TP.HCM Sáng 12/10, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) bước vào giai đoạn tổng duyệt.