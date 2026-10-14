Bulgaria triệu tập Đại sứ Nga sau vụ UAV tập kích tàu buôn khiến 11 thủy thủ mất tích

Theo truyền thông Mỹ, các quan chức Bulgaria cho biết hai vụ tấn công nhằm vào tàu buôn đã xảy ra trên Biển Đen trong đêm 12/10. Trong đó, tàu chở hàng HS Dignity mang cờ Guinea-Bissau bị chìm tại vị trí cách làng Krapets của Bulgaria 15 hải lý về phía Đông, dẫn đến việc triển khai chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn khẩn cấp.

Video lực lượng cứu hộ tìm kiếm các thuyền viên mất tích sau khi tàu bị chìm trong một vụ tấn công bằng UAV ngoài khơi Bulgaria (nguồn: Bộ Quốc phòng Bulgaria):

Bộ Nội vụ Bulgaria thông báo công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích, gồm công dân Syria và Ai Cập, vẫn tiếp diễn tính đến chiều 13/10. Bộ này cho biết 5 trong tổng số 16 thành viên thủy thủ đoàn đã được các tàu buôn khác giải cứu.

Một tàu chở hàng khác mang tên Chelsea 3, treo cờ Malta nhưng thuộc sở hữu của Ukraine, cũng bị 3 UAV tấn công khi đang di chuyển ngoài khơi thị trấn Byala, Bulgaria.

Cảnh sát biên phòng Bulgaria cho biết đã giải cứu toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu này, gồm 7 công dân Ukraine và 8 công dân Azerbaijan. Một số người bị thương trong vụ tấn công. Tất cả đã được đưa an toàn đến cảng Varna, nơi những người bị thương được chăm sóc y tế.

Tổng thống và Thủ tướng Bulgaria lên án các vụ tấn công xảy ra gần lãnh hải nước này, đồng thời đề cập khả năng các vụ việc có liên quan đến Nga.

“Bulgaria tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ đối với cuộc điều tra nhằm xác định quốc gia xuất xứ của những chiếc UAV này”, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev viết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 13/10.

Ông Radev nói thêm: “Chúng tôi chưa có bằng chứng rõ ràng và xác thực để quy trách nhiệm cho bất kỳ bên nào. Tuy nhiên, như tôi đã nói, xét về logic, kết quả này mang lại lợi ích cho Liên bang Nga. Vì vậy, tôi sẽ triệu tập Đại sứ Nga để thảo luận trong hôm nay”.

Giới chức Bulgaria đưa một thuyền viên bị thương đến bệnh viện sau khi hai tàu thương mại bị tấn công tại vùng kinh tế trên Biển Đen ngoài khơi Bulgaria ngày 6/10/2026. Ảnh: Hãng thông tấn Bulgaria

Giới chức Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các vụ việc.

Ông Radev cũng cho biết đã thông báo cho các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) về các vụ tấn công, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực giám sát và phòng thủ trên không, trên biển của Bulgaria.

“Tôi cực lực lên án các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào tàu buôn gần bờ biển Bulgaria. Những người chịu trách nhiệm cần phải bị quy trách nhiệm”, ông Radev nói.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng lên án các vụ việc, song không trực tiếp đề cập đến Nga. Bà cho rằng: “Biển Đen đã trở thành một mặt trận leo thang khác trong xung đột Nga - Ukraine. Điều này là không thể chấp nhận được”.

Các vụ tấn công mới nhất xảy ra sau một vụ việc hồi tuần trước, khi UAV và thiết bị không người lái dưới nước tấn công hai tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen. Khi đó, Thủ tướng Bulgaria cho biết một trong các tàu đã bị hư hại, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn được giải cứu. Con tàu còn lại bị chìm sau vụ tấn công, trong khi chiến dịch tìm kiếm 10 thành viên thủy thủ đoàn còn lại cuối cùng phải hủy bỏ.

Các vụ tấn công trên Biển Đen cũng làm gia tăng lo ngại về an ninh lương thực toàn cầu, trong bối cảnh Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới.

Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cảng của Ukraine trên Biển Đen, buộc nước này phải dựa vào các tuyến vận tải biển gần bờ biển Bulgaria và Romania, hai quốc gia thành viên NATO, cũng như các cảng trên sông Danube. Trong khi đó, Ukraine cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở ngũ cốc xuất khẩu của Nga.

Ngày 13/10, quan chức cấp cao Đức Johann Wadephul lên án các vụ tấn công nhằm vào tàu buôn gần Bulgaria. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông gọi đây là “hành động tấn công vào hoạt động vận tải biển quốc tế và an ninh lương thực toàn cầu, tước đi nguồn cung thiết yếu của những nhóm người dễ bị tổn thương nhất”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố liên minh này “sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh tại khu vực Biển Đen” và “đã tăng cường thế trận phòng thủ dọc theo sườn phía Đông”.

Trong một tuyên bố, Nghiệp đoàn Thuyền viên Syria bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc về số phận của các thành viên thủy thủ đoàn hiện vẫn đang được tìm kiếm”.