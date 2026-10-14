Ba Lan cảnh báo châu Âu không thể tiếp tục chủ quan, kêu gọi làm một việc để ứng phó Nga

Ba Lan kêu gọi châu Âu chuyển hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược sang trạng thái thời chiến. (Nguồn: The Guardian)

Theo hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP, phát biểu tại Warsaw sau cuộc hội đàm với Cao ủy châu Âu về Quốc phòng và Không gian Andrius Kubilius về việc tăng cường năng lực quân sự, đẩy nhanh sản xuất vũ khí và bảo đảm chuỗi cung ứng quốc phòng, ông Kosiniak-Kamysz nói: “Cá nhân tôi ủng hộ việc chuyển sang chế độ thời chiến trong sản xuất vũ khí và đạn dược trên khắp châu Âu”.

Theo Bộ trưởng Ba Lan, Nga đã vận hành ngành công nghiệp quốc phòng theo hướng này mà không chờ đợi các nước khác, trong khi châu Âu không thể tiếp tục chủ quan.

Ông Kosiniak-Kamysz xác định ba lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư quốc phòng của châu Âu, gồm năng lực tấn công chính xác tầm xa với chi phí hợp lý, máy bay không người lái (UAV) và hệ thống chống UAV, cùng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cũng kêu gọi linh hoạt hơn trong mua sắm quốc phòng, cho rằng các hợp đồng cần giao hàng khẩn cấp nên được mở rộng sang các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngoài EU nếu các nhà sản xuất trong khối không thể cung cấp thiết bị đúng thời hạn.

Đề xuất phản ánh bài toán mà châu Âu đang đối mặt: vừa tăng cường năng lực sản xuất vũ khí trong khối, vừa đáp ứng nhu cầu cấp thiết về trang bị quân sự để ứng phó với cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Nếu được triển khai, cách tiếp cận này cũng có thể mở rộng cơ hội cho các nhà sản xuất quốc phòng tại những nước NATO không thuộc EU như Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ. Tuy nhiên, ông Kosiniak-Kamysz không nêu cụ thể quốc gia hay nhà cung cấp nào.