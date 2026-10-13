Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh áp dụng chế độ nhập cảnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam. (Ảnh: TASS)

Truyền thông Nga ngày 12/10 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp dụng chế độ nhập cảnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam trong thời hạn một năm, đến hết ngày 15/10/2027, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 15/10/2026.

Theo nội dung văn bản được công bố, công dân Việt Nam được nhập cảnh và lưu trú tại Nga không quá 30 ngày mà không cần thị thực với mục đích thăm thân, công tác, du lịch; tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị-xã hội, kinh tế, thể thao; cũng như quá cảnh qua lãnh thổ Nga.

Chế độ miễn thị thực này không áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh Nga để làm việc, cư trú, học tập hoặc thực hiện hoạt động báo chí.

Bình luận về tác động của chính sách mới, ông Artur Abdyukhanov, Trưởng bộ phận báo chí của Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga (RST) cho biết, Việt Nam đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao về lượng khách du lịch đến Nga. Việc miễn thị thực có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu du lịch, trước hết là đối với các chuyến đi theo tour.

Tuy nhiên, ông Abdyukhanov cho rằng còn quá sớm để dự báo mức tăng trưởng cụ thể về lượng khách. Theo ông, trước đây, công dân Việt Nam đã có thể xin thị thực điện tử của Nga, do đó, quy định mới chủ yếu giúp đơn giản hóa việc tổ chức các chuyến đi, chứ chưa bảo đảm lượng khách sẽ tăng đột biến.

Đại diện RST nhấn mạnh rằng mức tăng trưởng lượng khách trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào giá vé máy bay, sự phát triển của mạng lưới hàng không và hoạt động quảng bá các điểm đến du lịch Nga tại thị trường Việt Nam.