Lộ diện 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành

Tuyến xe buýt điện ở Đồng Nai dài 58km kết nối từ Bến xe Biên Hòa (phường Trấn Biên) đến khu vực Núi Cúi (xã Thống Nhất) vừa đưa vào khai thác. Ảnh: A.X

Trong đó, 5 tuyến nội tỉnh kết nối sân bay Long Thành xuất phát từ Bình Phước, Khu du lịch núi Chứa Chan, Tân Phú, Bến xe Biên Hòa và phà Cát Lái. Các tuyến có chiều dài từ 30-115km.

Ngoài ra, 11 tuyến liên tỉnh được quy hoạch từ sân bay Long Thành đến các điểm như Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe Bình Dương, Bến xe Vũng Tàu, Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Bàu Bàng, Bến xe buýt quận 8 và Bến xe Miền Tây.

Các tuyến còn mở rộng đến sân bay Tân Sơn Nhất, Phước Hải - Long Hải và Phước Bửu - Hồ Tràm, tạo mạng lưới giao thông kết nối sân bay Long Thành với TPHCM và nhiều khu vực lân cận.

Hiện cả 16 tuyến đều chưa khai thác, nhằm hoàn thiện mạng lưới xe buýt kết nối sân bay Long Thành với các khu vực trong và ngoài TP Đồng Nai.