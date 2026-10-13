Thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa đến hết năm 2027

Thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa, xuất nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. (Ảnh: VGP)

Theo Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026, do Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký ban hành thay mặt Chính phủ, Việt Nam triển khai thí điểm chính sách miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Đối tượng áp dụng là công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị, không bao gồm người sử dụng hộ chiếu của Đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao. Khách du lịch phải đi theo đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói có thời gian không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức.

Theo quy định, phạm vi du lịch theo chính sách thí điểm được giới hạn tại tỉnh Khánh Hòa. Du khách phải nhập cảnh và xuất cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời thực hiện hành trình bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến sân bay này. Việc nhập cảnh và xuất cảnh phải qua cùng một cửa khẩu.

Chính sách miễn thị thực được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết số 325/NQ-CP được ký ban hành, tức ngày 12/10/2026, đến hết ngày 31/12/2027.

Để triển khai chính sách, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn về quy trình, cách thức tổ chức thực hiện chương trình.

Nội dung hướng dẫn bao gồm việc lựa chọn, quản lý doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam; xây dựng tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn và quản lý doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với địa phương trong công tác tổ chức, quản lý khách du lịch, bảo đảm chương trình được thực hiện hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng được giao phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách nhằm nâng cao hiệu quả triển khai chương trình trong thời gian thí điểm.

Trong khi đó, Bộ Công an chủ trì hướng dẫn các thủ tục liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú, bảo đảm việc thực hiện chính sách miễn thị thực đối với công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Việc triển khai thí điểm chính sách miễn thị thực nằm trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, với phạm vi áp dụng cụ thể về đối tượng, mục đích chuyến đi, địa điểm du lịch và cửa khẩu xuất nhập cảnh theo quy định tại Nghị quyết số 325/NQ-CP.