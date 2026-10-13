Đồng Nai gặp gỡ doanh nghiệp du lịch bàn giải pháp tăng trưởng cuối năm

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp du lịch nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Ảnh: Vương Thế

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai đón gần 4,5 triệu lượt khách du lịch, đạt 75,7% kế hoạch năm. Trong đó, khách nội địa hơn 4,3 triệu lượt, khách quốc tế đạt 118,5 ngàn lượt. Doanh thu du lịch hơn 3,4 ngàn tỷ đồng, bằng 75,7% kế hoạch. Nhiều hoạt động kích cầu, xúc tiến và quảng bá du lịch được triển khai như: Lễ hội Quả Điều Vàng 2026 thu hút hơn 20 ngàn lượt khách; Lễ hội Mùa trái cây Long Khánh đón hơn 100 ngàn lượt khách... Các chương trình văn hóa, thể thao cũng góp phần thu hút người dân, du khách và quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng du lịch cả năm, góp phần chung vào tăng trưởng kinh tế của thành phố, trong quý IV-2026, ngành du lịch đặt mục tiêu thu hút thêm khoảng 1,5 triệu lượt khách, đạt 1,2 ngàn tỷ đồng doanh thu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung vận động các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành triển khai chính sách giảm giá, liên kết kích cầu; đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số; phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Cát Tiên, làng du lịch cộng đồng Tà Lài và di sản gốm Biên Hòa… Ngành cũng hoàn thiện phương án đón tàu du lịch quốc tế của Tập đoàn Royal Caribbean cập Cảng Phước An, dự kiến trong tháng 11-2026.

Đại diện Khu du lịch Sơn Tiên (phường Long Hưng) phát biểu về định hướng kế hoạch phát triển của đơn vị. Ảnh: Vương Thế

Tại hội nghị, đại diện nhiều doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến, đề xuất chính sách với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như thành phố trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải. Trong đó có những vấn đề về đất đai, đầu tư nguồn lực nâng cao chất lượng, dịch vụ; xây dựng các điểm đến hấp dẫn, chương trình, sản phẩm du lịch đẳng cấp nhằm thu hút thêm du khách trong và ngoài nước đến Đồng Nai.

Đại diện Công ty TNHH dịch vụ du lịch Meerkat Travel (xã Định Quán) gợi ý các giải pháp tổ chức chương trình du lịch cho khách quốc tế. Ảnh: Vương Thế

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn ghi nhận những đóng góp của ngành du lịch trong sự phát triển của thành phố. Qua các ý kiến góp ý, hiến kế của doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên; theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các mô hình du lịch nhà vườn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp cần chủ động xây dựng định hướng phát triển, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, thu hút du khách, tổng hợp vướng mắc, đề xuất giải pháp thiết thực, đồng hành cùng thành phố thúc đẩy tăng trưởng du lịch.