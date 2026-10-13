Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 21/11

Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Văn Chiến phát biểu.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc sáng 17/10 và bế mạc ngày 21/11 với tổng thời gian làm việc khoảng 30 ngày. Kỳ họp tổ chức thành hai đợt tại Nhà Quốc hội. Đợt thứ nhất từ ngày 17/10 đến 14/11; đợt thứ hai từ ngày 20-21/11. Quốc hội sẽ bố trí họp 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15 - 19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Về công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét 43 dự án luật, nghị quyết, đồng thời quyết định 10 nhóm vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và những đơn vị liên quan, bảo đảm tiến độ, chất lượng hồ sơ, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và khả năng tổ chức thực hiện sau khi ban hành.

Đề nghị bám sát định hướng tuyên truyền, tập trung thông tin sâu rộng về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; trọng tâm là kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời cung cấp thông tin chính thống về hoạt động lập pháp, quá trình xây dựng luật, nghị quyết; thận trọng trong khai thác, trích dẫn thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, quyết sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao.

Các cơ quan báo chí cũng cần chú trọng tuyên truyền về giáo dục, văn hóa, công tác đền ơn đáp nghĩa và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và lan tỏa hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Cũng tại hội nghị, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị tăng cường cung cấp thông tin từ sớm, nhất là đối với những dự án luật có tác động lớn đến đời sống xã hội; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận tài liệu, hình ảnh và hoạt động nghị trường.

Hội nghị giao ban báo chí thông tin về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Trao đổi về những kiến nghị này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc chủ động xác định nội dung cần truyền thông, phối hợp cung cấp thông tin chính xác, kịp thời ngay từ quá trình xây dựng chính sách.

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, việc xuất hiện những ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng pháp luật là bình thường. Các ý kiến đều phải được nghiên cứu, tiếp thu hoặc giải trình theo quy định. Tuy nhiên, công tác thông tin cần phản ánh đúng tính chất từng ý kiến, không làm sai lệch trọng tâm chính sách hoặc khiến dư luận hiểu nhầm đó là chủ trương đã được quyết định.

Về phục vụ báo chí, Văn phòng Quốc hội tổ chức vận hành Trung tâm Báo chí tại Nhà Quốc hội từ 7 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút hằng ngày trong thời gian diễn ra kỳ họp; cung cấp thông cáo báo chí, tài liệu, hình ảnh và thông tin chính thức phục vụ phóng viên tác nghiệp.