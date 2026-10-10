Sắc thu (ảnh minh họa).

Tôi nhận ra mùa thu bằng nắng, không phải thứ nắng gay gắt của những ngày hè, thứ nắng khiến mặt đường bỏng rát và những vòm cây phải căng mình che chở cho người qua phố. Nắng mùa thu vẫn nóng đấy, nhưng cái nóng đã biết dịu dàng. Nó không còn ào ạt, chói chang mà trở nên trong veo, mỏng nhẹ, như thể sau một mùa dài đi qua những miền rực lửa, nắng cũng đã mỏi mệt và muốn tìm cho mình một cách hiện diện thật khẽ.

Nắng trải một màu vàng ươm lên từng góc phố, hàng cây, trên mái ngói cũ, trên những bức tường đã bạc màu theo năm tháng, trên chiếc ghế đá dưới vòm cây, trên những khuôn mặt người đang tất tả đi qua một ngày bình thường. Ánh nắng ấy làm cho mọi thứ quen thuộc bỗng trở nên đẹp lạ. Một con đường ta đã đi qua không biết bao nhiêu lần bỗng có thêm một vẻ gì rất khác. Một hàng cây vẫn đứng đó từ bao mùa, vậy mà trong nắng thu lại giống như vừa được thiên nhiên thay cho một chiếc áo mới.

Tôi thích những buổi sáng mùa thu, khi thành phố vừa thức giấc, nắng còn e dè sau những vòm cây. Một chút sương sót lại trên đầu lá, chút gió len qua cửa sổ. Tiếng xe cộ bắt đầu dày lên trên những con đường, tiếng hàng quán mở cửa, tiếng ai đó gọi nhau giữa buổi sớm. Cuộc sống vẫn bắt đầu như mọi ngày, vẫn vội vàng, vẫn náo nhiệt, nhưng đâu đó trong không khí đã có một khoảng lặng rất mỏng.

Thu không làm thành phố im tiếng, thu chỉ khiến những âm thanh ấy trở nên xa hơn, mềm hơn, như được phủ lên một lớp nắng mật ong.

Đến trưa, nắng vẫn còn đó, vẫn nóng nhưng không còn cái gay gắt của mùa hè. Nắng nằm trên những mái nhà, đậu trên vai người đi đường, lọt qua những kẽ lá thành những đốm sáng li ti. Có những chiếc lá đã bắt đầu chuyển màu, xanh rồi vàng, vàng rồi nâu và một ngày nào đó, chúng sẽ rời cành.

Nhìn một chiếc lá rơi, bỗng thấy thời gian thật lạ, nó chẳng bao giờ nói lời chia tay, nó cứ lặng lẽ đi qua. Hôm nay còn là mùa hè, ngày mai đã thấy thu về. Một đứa trẻ hôm nào còn níu tay mẹ trên con đường đến trường, vài năm sau đã biết tự mình bước đi. Một người từng ngồi cạnh ta dưới một tán cây, rồi một ngày bỗng trở thành người chỉ còn gặp trong ký ức, những mái tóc từng xanh, rồi cũng có ngày pha sương, những con đường từng rất dài, đến lúc ngoảnh lại mới nhận ra mình đã đi qua gần hết tuổi trẻ.

Mùa thu vì thế mà buồn nhưng đó không phải nỗi buồn khiến người ta tuyệt vọng. Đó là một nỗi buồn đẹp khiến con người biết yêu hơn những gì mình đang có.

Tôi từng nghĩ tuổi trẻ là những ngày phải sống thật nhanh, phải đi thật xa, phải chạm đến thật nhiều điều. Ta cứ chạy, chạy mãi, đến khi mệt nhoài mới nhận ra có những điều đẹp đẽ nhất trong đời vốn chẳng bao giờ cần ta chạy theo.

Hóa ra hạnh phúc nhiều khi không mang dáng vẻ của một điều lớn lao đó chỉ là những phút giây bình thường mà ta thường vô tình bỏ qua.

Mùa thu dạy tôi điều ấy, biết cúi xuống nhìn một chiếc lá, biết ngước lên nhìn một khoảng trời, biết đứng lại giữa một con đường để nghe gió đi qua hàng cây và biết cảm ơn những ngày bình yên.

Tôi thường thích những buổi chiều thu. Khi mặt trời nghiêng xuống phía cuối trời, nắng kéo dài thành những vệt vàng trên mặt phố, những hàng cây đổ bóng. Gió lay những chiếc lá đang chực rơi. Một vài người vội vã trở về nhà sau một ngày dài, người đạp xe chầm chậm, người ngồi bên hiên nhà, người đứng trước cửa chờ một ai đó.

Phố không vẻ đẹp rực rỡ khiến người ta phải trầm trồ, mà là vẻ đẹp đủ khiến người ta im lặng, như nắng cuối chiều, tiếng lá, một nỗi nhớ, bóng dáng của một người đã từng rất gần.

Tôi đứng dưới một vòm cây, nhìn những vệt nắng đan qua kẽ lá. Bỗng thấy thương mùa thu, thương những chiếc lá không thể ở lại, thương những buổi chiều không thể quay về, thương những người đã đi qua đời mình, dù chỉ một đoạn ngắn và thương cả mình của những năm tháng đã cũ.

Có lẽ, chúng ta rồi cũng giống nắng mùa thu. Sau những tháng ngày rực rỡ, sau những lần cháy hết mình với cuộc sống, đến một lúc nào đó, ta sẽ hiểu rằng vẻ đẹp không nằm ở việc mình đã từng chói sáng đến đâu, mà ở cách mình học được sự dịu dàng sau những va đập của cuộc đời.

Chiều xuống, nắng nhạt dần trên những mái nhà. Tôi biết mùa thu rồi sẽ qua, như mọi mùa từng đi qua nhưng có những mùa không thực sự kết thúc. Chúng ở lại trong một vệt nắng trên cửa sổ, trong tiếng lá xào xạc ngoài hiên, trong mùi gió hanh hao của một buổi chiều rất cũ. Và đôi khi, chỉ cần một ngày nào đó vô tình bắt gặp ánh nắng vàng nghiêng trên phố, ta lại nhớ mình đã từng có một mùa thu rất dịu, đầy nắng.

Và một mùa thu đã dạy trái tim mình biết chậm lại giữa cuộc đời, biết yêu những điều bình dị và biết nâng niu những gì đẹp đẽ trước khi chúng trở thành ký ức.