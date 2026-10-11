Phim Việt được chiếu 'giờ vàng'

Đầu tháng 10 này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. Theo đó, từ ngày 1-1-2026, phim Việt Nam phải chiếm ít nhất 20% tổng số suất chiếu hằng năm tại hệ thống rạp và được ưu tiên trong khung giờ 18-22h. Trên các kênh truyền hình trong nước, tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt cũng đạt tối thiểu 20% tổng thời lượng phát sóng phim.

Những quy định này tạo thêm điều kiện để phim Việt tiếp cận đông đảo khán giả, nhất là vào thời điểm nhu cầu giải trí tăng cao.

Tuy nhiên, sức hút lâu dài với điện ảnh Việt vẫn phụ thuộc vào chất lượng tác phẩm, cách lựa chọn phim và khả năng giới thiệu đến đúng đối tượng. Các đơn vị phát hành, rạp chiếu và cơ quan báo chí, truyền hình cần phối hợp xây dựng lịch chiếu hợp lý, đa dạng thể loại..., góp phần đưa những tác phẩm qua nhiều thời kỳ đến với công chúng, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam qua điện ảnh.

Khi khán giả hình thành thói quen xem phim Việt, các nhà làm phim cũng sẽ có động lực và tự tin đầu tư những tác phẩm điện ảnh chất lượng.