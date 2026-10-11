Pháo hoa rực sáng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật đồng loạt bung nở tại 3 trận địa do Tập đoàn Sun Group tài trợ.

Từ 19h, các ngả đường đổ về các điểm bắn pháo hoa đã chật kín người. Trận địa bắn pháo hoa tại Hồ Văn Quán rất đông người dân đã đổ ra xung quanh hồ.

Đúng 21h00, bầu trời Hà Nội chính thức bừng sáng. Ba điểm bắn tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán đồng loạt khai hỏa, đan dệt nên màn trình diễn ánh sáng kéo dài 15 phút rực rỡ và đầy nghệ thuật.

Điểm bắn tại hồ Hoàn Kiếm nằm trước khu vực Bưu điện Hà Nội, với 1.725 quả pháo tầm cao kết hợp 350 giàn hỏa thuật ngay trên mặt nước đã biến Hồ Gươm cổ kính thành một sân khấu gương khổng lồ. Ánh sáng lung linh soi bóng Tháp Rùa, nối liền ký ức lịch sử hào hùng với nhịp sống hiện đại hôm nay. Ảnh: Sun Group

Trận địa Hồ Tây là nơi tập trung lượng pháo tầm cao lớn nhất với 1.800 quả. Lần đầu tiên, 200 quả pháo nổ nước kết hợp cùng 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ đã tạo nên những tầng sóng lửa đan dệt ngay sát mặt nước, khiến đám đông liên tục reo hò, vỗ tay tán thưởng. Ảnh: Sun Group

Tại trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán, với 800 đơn vị pháo hoa, gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật. Màn trình diễn tại trận địa này được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng.

Thời tiết vào đêm kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô khá mát mẻ và tạnh ráo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi ngắm pháo hoa.

Tiếp nối thành công từ màn trình diễn kỷ lục gần 10.000 đơn vị pháo hoa trong chương trình "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" nhân dịp Đại hội XIV, việc Sun Group tiếp tục tài trợ gần 7.000 đơn vị pháo hoa tại 3 điểm của Hà Nội đợt này thêm một lần nữa khẳng định cam kết trách nhiệm và tâm huyết của tập đoàn.