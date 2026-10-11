Thu này, muốn mặc sơ mi vừa sang vừa trẻ, chị em hãy thử 5 kiểu áo này

Sơ mi là món đồ dễ ứng dụng trong tủ quần áo mùa thu, có thể diện đi làm, đi chơi hoặc kết hợp với áo khoác khi trời se lạnh. Bên cạnh sơ mi trắng quen thuộc, những thiết kế có họa tiết, màu sắc và chất liệu mới mẻ sẽ giúp phong cách thêm cuốn hút.

Nếu yêu thích vẻ sang trọng, tinh giản theo phong cách old money, chị em nên ưu tiên phom áo vừa vặn, màu sắc hài hòa và hạn chế các chi tiết rườm rà.

Sơ mi chấm bi cổ điển, duyên dáng

Chấm bi là họa tiết giúp làm mới diện mạo mà không quá phô trương. Những chấm tròn nhỏ trên nền áo tạo cảm giác nữ tính, trẻ trung nhưng vẫn giữ nét cổ điển.

Chị em nên ưu tiên họa tiết vừa phải, kết hợp các gam màu như trắng đen, nâu kem hoặc xanh navy trắng để dễ phối đồ. Sơ mi chấm bi mặc cùng quần âu ống suông, chân váy chữ A hoặc jeans xanh đều phù hợp.

Để tăng vẻ thanh lịch, có thể kết hợp thêm thắt lưng da mảnh, túi xách phom cứng và giày loafer. Những món phụ kiện đơn giản sẽ giúp tổng thể chỉn chu mà không làm mất đi nét duyên dáng của họa tiết.

Sơ mi denim giúp diện mạo năng động

Nếu muốn tìm một kiểu sơ mi mang lại cảm giác trẻ trung rõ rệt, denim là lựa chọn đáng thử. Chất liệu này tạo nét phóng khoáng, đồng thời giúp những công thức phối đồ công sở quen thuộc trở nên hiện đại hơn.

Sơ mi denim xanh có thể kết hợp với quần âu màu be, trắng hoặc đen. Khi phối cùng jeans, nên chọn hai sắc độ denim khác nhau để tạo sự phân tách cho trang phục.

Với phong cách nữ tính, chị em có thể mặc sơ mi denim cùng chân váy midi hoặc dùng áo như một lớp khoác ngoài áo thun mỏng. Nên chọn phom áo vừa vai, tránh thiết kế quá rộng nếu không muốn vóc dáng trông nặng nề.

Sơ mi kẻ sọc thanh lịch, dễ phối đồ

Sơ mi kẻ sọc là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích phong cách tối giản. Các đường kẻ dọc còn tạo hiệu ứng thị giác giúp tổng thể trông thanh thoát hơn.

Những mẫu kẻ xanh trắng, nâu trắng hoặc đen trắng đều dễ kết hợp với quần âu ống rộng, jeans cạp cao hay chân váy trơn màu.

Để giữ tinh thần old money, chị em nên hạn chế phối thêm nhiều họa tiết nổi bật. Khi trời se lạnh, chỉ cần khoác cardigan mỏng hoặc blazer bên ngoài là đã có bộ trang phục thanh lịch, phù hợp cả đi làm lẫn gặp gỡ bạn bè.

Sơ mi pastel giúp diện mạo tươi sáng

Các gam pastel như xanh baby blue, hồng phấn, vàng bơ hay tím lavender mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tươi tắn mà không cần sử dụng màu sắc quá rực rỡ.

Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nếu tủ đồ chủ yếu có các gam trung tính như trắng, đen, be và nâu. Một chiếc sơ mi pastel có thể giúp bộ trang phục quen thuộc trở nên mới mẻ hơn.

Để mặc đẹp mà vẫn sang, chị em nên chọn thiết kế có đường cắt gọn gàng, ít bèo nhún. Sơ mi xanh nhạt phối quần trắng, áo hồng phấn kết hợp chân váy nâu hay sơ mi vàng bơ mặc cùng jeans xanh đều là những công thức dễ áp dụng.

Túi da trơn, giày loafer hoặc giày mũi nhọn sẽ giúp tổng thể thêm chỉn chu.

Sơ mi viền ren nữ tính, tinh tế

Ren không nhất thiết khiến trang phục trở nên cầu kỳ hay đứng tuổi. Khi được sử dụng vừa phải ở cổ áo, cổ tay hoặc nẹp cúc, chi tiết này có thể tạo điểm nhấn mềm mại cho chiếc sơ mi cơ bản.

Những mẫu sơ mi trắng, kem hoặc xanh nhạt với đường viền ren nhỏ thường dễ phối và phù hợp nhiều hoàn cảnh. Khi đi làm, chị em có thể kết hợp cùng quần suông hoặc chân váy midi. Khi đi chơi, chân váy chữ A, giày ballet flats và túi nhỏ sẽ tạo nên vẻ ngoài nữ tính.

Để giữ diện mạo trẻ trung, nên tránh kết hợp quá nhiều chi tiết như ren bản lớn, nơ to, bèo nhún và tay phồng trong cùng một bộ trang phục. Một điểm nhấn vừa đủ thường tạo cảm giác thanh lịch hơn.

Bí quyết mặc đẹp mùa thu không nằm ở việc chạy theo mọi xu hướng, mà ở khả năng chọn trang phục phù hợp với vóc dáng và phong cách cá nhân. Một chiếc sơ mi có phom vừa vặn, chất liệu đẹp và màu sắc dễ phối thường có giá trị sử dụng lâu dài.

Với áo họa tiết, nên kết hợp cùng quần hoặc chân váy trơn màu. Nếu sơ mi đơn giản, chị em có thể tạo điểm nhấn bằng thắt lưng, túi xách hoặc giày.

Sơ mi chấm bi duyên dáng, denim năng động, kẻ sọc thanh lịch, pastel tươi sáng và viền ren nữ tính đều có ưu điểm riêng. Chỉ cần phối hợp hợp lý, chị em có thể làm mới phong cách mùa thu mà vẫn giữ vẻ ngoài hiện đại, tinh tế.