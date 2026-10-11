'Ngày chủ nhật xanh' tri ân người hiến đất mở đường ở Tân Lĩnh, Lào Cai

Học sinh Trường THCS Tân Lĩnh tham gia "Ngày chủ nhật xanh". Ảnh: Thu Hương

"Ngày chủ nhật xanh" tri ân người dân hiến đất mở đường

Ra quân hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh", giáo viên và học sinh Trường THCS Tân Lĩnh tích cực phát cỏ, thu gom rác thải, trồng hoa, gia cố hàng rào, vệ sinh và sơn sửa "Phiến đá tri ân", góp phần làm đẹp cảnh quan và giữ gìn không gian văn hóa giàu ý nghĩa của địa phương.

"Phiến đá tri ân" ghi dấu những đóng góp to lớn của nhân dân trong quá trình mở tuyến đường kết nối Tân Lĩnh (Lục Yên cũ) với Việt Tiến (Bảo Yên cũ).

Để phục vụ công trình, người dân đã tự nguyện hiến hơn 26.000 m² đất, chặt bỏ hơn 5.000 cây xanh, trong đó có nhiều cây quế có giá trị kinh tế, đồng thời tháo dỡ khoảng 500 m tường rào. Những nghĩa cử ấy thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng vì lợi ích chung, góp phần thúc đẩy giao thông và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

“Ngày chủ nhật xanh” tri ân người dân hiến đất mở đường, ở Trường THCS Tân Lĩnh. Ảnh: Thu Hương

Thông qua hoạt động "Ngày chủ nhật xanh", các thầy cô giáo nhà trường giúp học sinh hiểu thêm ý nghĩa của "Phiến đá tri ân", bồi đắp lòng biết ơn, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là dịp để các em rèn luyện kỹ năng hợp tác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.

Cùng với hoạt động tại "Phiến đá tri ân", các điểm trường đồng loạt ra quân vệ sinh cảnh quan ven sông Chảy, phát dọn cỏ tuyến đường hoa tại thôn Thống Nhất và chỉnh trang khuôn viên trường học.

Hoạt động hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" là việc làm thiết thực, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tăng cường sự gắn kết trong tập thể nhà trường và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong cộng đồng.

Với phương châm "Mỗi người một việc tốt - Mỗi ngày thêm một việc ý nghĩa", Trường THCS Tân Lĩnh tiếp tục giáo dục học sinh bằng những hành động cụ thể, góp phần gìn giữ các giá trị tốt đẹp và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu bản sắc.

Các thầy, cô giáo và học sinh phát quang, vệ sinh môi trường khu vực "Phiến đá tri ân" người dân hiến đất mở đường ở Tân Lĩnh. Ảnh: Thu Hương

Sửa sang hàng rào, biển báo giao thông ở địa phương. Ảnh: Thu Hương

Dọn dẹp, vệ sinh đường giao thông liên xã, thôn bản. Ảnh: Thu Hương

Tri ân người dân hiến đất mở tuyến đường kết nối Tân Lĩnh (Lục Yên cũ) với Việt Tiến (Bảo Yên cũ). Ảnh: Thu Hương