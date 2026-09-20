Khi khám tuyển, không sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện hoặc tự ý sử dụng các loại nước uống, thuốc với mục đích làm tăng hoặc giảm huyết áp để làm sai lệch kết quả, không nên xăm lên thân thể nhằm né tránh tiêu chuẩn. Nếu có vấn đề về sức khỏe hoặc thuộc trường hợp được tạm hoãn, miễn nhập ngũ thì phải cung cấp hồ sơ, giấy tờ để cơ quan có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định. Ban CHQS xã đã tham mưu đưa các nội dung quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính vào phía sau quyết định gọi sơ tuyển, khám tuyển để công dân và gia đình dễ nắm, từ đó nâng cao ý thức chấp hành, tránh vi phạm đáng tiếc.

Lãnh đạo xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2026. Ảnh: HÀ LÊ

Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành tốt những bước đầu tiên trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 và đang tiếp tục sàng lọc, bảo đảm tuyển đúng người, đúng tiêu chuẩn, công khai, minh bạch. Khó khăn lớn hiện nay là đội ngũ cán bộ mới, kinh nghiệm tuyển quân chưa đồng đều, trong khi quy trình ngày càng yêu cầu chặt chẽ. Chúng tôi mong Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tập huấn, hướng dẫn cụ thể những nội dung mới và những khâu dễ phát sinh sai sót; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở. Chúng tôi cũng mong muốn sớm ổn định đội ngũ cán bộ chuyên môn Ban CHQS xã, bon trưởng, bí thư chi bộ bon, bon đội trưởng để việc quản lý nguồn được liên tục, không bị gián đoạn do điều động, thay đổi cán bộ. Đặc biệt, cần phối hợp với ngành giáo dục và các nhà trường cung cấp sớm danh sách, giấy xác nhận học tập của công dân trong độ tuổi để địa phương quản lý chính xác, tránh tình trạng khai đang học nhưng thực tế đã nghỉ học hoặc bảo lưu.