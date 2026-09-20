Kỳ thi văn bằng 2 Công an kết thúc an toàn, đúng quy chế

Theo báo cáo tổng hợp ban đầu từ các Hội đồng thi, kỳ thi văn bằng 2 Công an năm 2026 có gần 5.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 6 Hội đồng thi trên cả nước, trong đó phía Bắc có 4 Hội đồng thi và phía Nam có 2 Hội đồng thi.

Trong ngày thi chính thức, số lượng thí sinh có mặt và làm bài thi đạt tỷ lệ gần 94%. Kỳ thi đã diễn ra bảo đảm an ninh, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định.

Trong quá trình tổ chức thi, các hội đồng thi đã phát hiện 3 thí sinh mang thiết bị công nghệ vào khu vực thi, phòng thi và đã ngăn chặn kịp thời, không ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi văn bằng 2 Công an năm 2026.

Các học viện, trường CAND đã triển khai các nội dung công việc chuẩn bị kỳ thi theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Cán bộ, giáo viên nhà trường được huy động tham gia phục vụ kỳ thi đã nắm được chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác phối hợp với các cục nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương được tiến hành thuận lợi, đảm bảo thực hiện kế hoạch an ninh, an toàn công tác đề thi và công tác tổ chức thi.

Các hội đồng thi cũng đã phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh dự thi với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND đối với thí sinh và toàn xã hội...

Tuổi trẻ CAND tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi.

Đến thời điểm kết thúc kỳ thi, Ban chỉ đạo thi chưa nhận được phản ánh về những bất thường, sai sót hoặc vướng mắc liên quan đến đề thi chính thức. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; công tác coi thi được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm khách quan, công bằng; không xảy ra các tình huống phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi; không phát hiện trường hợp lộ, lọt đề thi...

Bài thi đánh giá văn bằng 2 Công an năm 2026 có 2 phần, tự luận và trắc nghiệm, điểm thi trắc nghiệm thí sinh biết ngay sau khi kết thúc bài thi. Riêng phần tự luận sẽ được các học viện CAND tổ chức chấm thi và công bố điểm thi theo kế hoạch.