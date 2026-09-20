Gần 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa còn thiếu, nguyên nhân từ đâu?

Theo báo Lao động, đầu năm học 2026-2027, một số địa phương xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) cục bộ, khiến phụ huynh phải xếp hàng chờ mua sách cho con.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nguyên nhân chủ yếu được xác định là nhu cầu thực tế tăng đột biến, đặc biệt tại những địa phương dự kiến triển khai chính sách miễn phí SGK.

Tính đến 18h ngày 14/9, các địa phương trên cả nước còn thiếu 3.916.370 cuốn SGK, gồm cả tập 1 và tập 2, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu.

Tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) cục bộ đầu năm học 2026-2027 do nhu cầu thực tế tăng đột biến, đặc biệt tại các địa phương dự kiến miễn phí SGK. Ảnh: Tường Vân

Về phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), đơn vị cho biết đến ngày 20/7 đã hoàn thành 99% sản lượng theo kế hoạch. Tổng số sách được in đạt 204,47 triệu bản, phục vụ hơn 18,77 triệu học sinh.

Đồng thời, 85,15% sản lượng theo nhu cầu đăng ký đã được phát hành về các địa phương và 13,3 triệu bản được in bổ sung để dự phòng.

Tuy nhiên, tổng nhu cầu SGK phát sinh trong năm học 2026-2027 lên tới 69.872.905 bản, tăng 39,7% so với dự báo ban đầu và vượt mức dự phòng tối đa 30%.

NXBGDVN cho biết, toàn bộ đơn hàng được các địa phương đăng ký trước ngày 30/7 đã được đáp ứng đầy đủ. Ngoài số lượng chính thức, đơn vị còn chuẩn bị lượng sách dự phòng tương đương khoảng 30%.

Tuy nhiên, ngay sau ngày 30/7, các địa phương tiếp tục phát sinh thêm 7 đợt đặt hàng. Nhu cầu bổ sung có thời điểm khiến tổng lượng sách cần cung ứng tăng gần 40% so với kế hoạch ban đầu

Một trong những yếu tố được NXBGDVN đề cập là việc triển khai chính sách miễn phí SGK tại các địa phương.

Tính đến ngày 12/9, cả 10 địa phương dự kiến thực hiện chính sách miễn phí SGK trong năm học 2026-2027 vẫn chưa triển khai được. Đây cũng là những nơi xuất hiện nhiều điểm nóng về cung ứng sách.

Trong khi nhiều địa phương từng dự kiến miễn phí SGK cho học sinh, đến sát năm học mới mới công bố phạm vi thực hiện, trong đó một số nơi chỉ áp dụng cho những nhóm đối tượng nhất định. Với học sinh đại trà, chính sách miễn phí SGK có thể được thực hiện từ năm học 2027-2028.

Diễn biến này khiến việc khảo sát và dự báo nhu cầu SGK tại các địa phương chưa sát với thực tế. Một bộ phận phụ huynh cũng có tâm lý chờ chính sách miễn phí thay vì đặt mua sách từ sớm.

Đối với những địa phương vẫn triển khai miễn phí SGK cho một số nhóm học sinh, đến gần thời điểm khai giảng mới xác định và đặt mua số lượng sách cần thiết để đưa vào thư viện trường học.

NXBGDVN cho rằng lượng sách được đặt bổ sung vào thời điểm này không nên được hiểu hoàn toàn là lượng SGK bị thiếu, bởi việc in và phát hành hàng trăm nghìn bản sách trong thời gian rất ngắn là không khả thi.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa. (Ảnh: Tiền Phong)

Từ tình trạng thiếu SGK cục bộ năm học 2026-2027, NXBGDVN cho rằng đây là kinh nghiệm để các địa phương chủ động hơn trong việc triển khai chính sách miễn phí SGK trong những năm tới.

Việc thu thập, tổng hợp và báo cáo nhu cầu SGK cần được thực hiện sát thực tế, đồng thời cơ chế phối hợp giữa địa phương, Bộ GD&ĐT và NXBGDVN cần được quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm nhằm hạn chế tình trạng bị động trong in ấn, phân phối và cung ứng SGK.

Theo Tiền phong, ngày 19/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý tập trung huy động tất cả các nguồn lực, kịp thời điều tiết, tổ chức in ấn và cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông; không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22/9.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 và các văn bản trước đó.