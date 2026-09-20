95 đội tranh tài, 5 đội xuất sắc vào chung kết 'Đấu trường Anh ngữ - Tam Thắng 2026'

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Trường THCS Nguyễn Văn Linh

Vòng chung kết chứng kiến cuộc tranh tài đầy gay cấn của 5 đội thi xuất sắc nhất, được lựa chọn từ 95 đội đến từ các trường THCS trên địa bàn phường Tam Thắng và các địa phương lân cận.

Bà Bùi Thị Thu Thủy phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng cho biết đây là lần đầu tiên “Đấu trường Anh ngữ - Tam Thắng” được tổ chức. Tuy nhiên, ngay từ vòng sơ loại, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, thu hút 95 đội tham gia. Những sản phẩm video dự thi ở vòng sơ loại được các đội đầu tư công phu, thể hiện sự sáng tạo, tư duy và năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh.

Trường THCS Trần Phú là 1 trong 5 đội thi xuất sắc bước vào chung kết.

Theo bà Bùi Thị Thu Thủy, kết quả của cuộc thi cho thấy tinh thần ham học hỏi, khả năng sáng tạo của học sinh, đồng thời thể hiện sự quan tâm, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đơn vị giáo dục trong việc rèn luyện kỹ năng, phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo phường Tam Thắng tri ân các đơn vị đồng hành cùng chương trình.

“Trong hành trình hội nhập, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là kỹ năng quan trọng, giúp các em tiếp cận kho tàng tri thức rộng lớn, tự tin giao tiếp và mở rộng cánh cửa bước ra thế giới, sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu”, bà Bùi Thị Thu Thủy nhấn mạnh.

Trường THCS Nguyễn Văn Linh xuất sắc giành giải nhất.

Sau lễ khai mạc, 5 đội thi đến từ Trường THCS Nguyễn An Ninh, Trường THCS Trần Phú, Trường THCS Nguyễn Văn Linh, Trường THCS Võ Trường Toản và Hệ thống trường Việt Mỹ đã bước vào các phần thi của Vòng chung kết. Tại đây, các đội thi trải qua 4 vòng thi: Khởi động, vượt chướng ngại vật, đoán ý đồng đội và bản lĩnh.

Giải nhì được trao cho Trường THCS Nguyễn An Ninh.

Mỗi phần thi là những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và đầy kịch tính. Các thí sinh không chỉ thể hiện vốn từ ngữ phong phú, khả năng nghe, hiểu, phản xạ và giao tiếp bằng tiếng Anh tự tin, mà còn có sự am hiểu về nhiều lĩnh vực kiến thức, khả năng tư duy, xử lý tình huống và vận dụng kiến thức linh hoạt. Ngoài ra, các em còn thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, bản lĩnh cùng khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.

Ban Tổ chức trao giải ba cho đội thi của hệ thống trường Việt Mỹ.

Kết quả chung cuộc, đội của Trường THCS Nguyễn Văn Linh đã xuất sắc giành giải nhất; giải nhì thuộc về Trường THCS Nguyễn An Ninh; giải ba thuộc về Hệ thống trường Việt Mỹ; Trường THCS Trần Phú và Trường THCS Võ Trường Toản đạt giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho 2 đội thi.

Lãnh đạo phường trao kỷ niệm chương cho các đội triển vọng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải cổ động viên nhiệt tình nhất cho Trường THCS Võ Trường Toản; giải hùng biện xuất sắc nhất cho Hệ thống trường Việt Mỹ; trao giấy khen cho 5 đội triển vọng; giấy chứng nhận cho 95 đội dự thi.