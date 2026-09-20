Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vui Trung thu cùng thiếu nhi Tuyên Quang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao tặng 30 bộ máy tính cho 6 xã. Ảnh: TTXVN phát

Tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ân cần thăm hỏi việc học tập, sinh hoạt của các cháu; gửi lời chúc tốt đẹp tới lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh, đội ngũ giáo viên và thiếu nhi trên địa bàn. Phó Thủ tướng chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, ý nghĩa; luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tạo những điều kiện tốt nhất để trẻ em được học tập, vui chơi, chăm sóc và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, nhà trường và xã hội. Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng được chú trọng toàn diện, từ đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang và chính quyền các xã, phường tiếp tục chăm lo môi trường học tập, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện thiết yếu cho các cơ sở giáo dục. Đội ngũ nhà giáo dành tình yêu thương, sự tận tâm và trách nhiệm cho học sinh, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, mỗi giờ học thực sự bổ ích và ý nghĩa. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo và đồng hành của các bậc phụ huynh, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát triển, tạo nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao tặng 30 bộ máy tính cho 6 xã. Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Đoàn công tác đã trao quà Trung thu cho các cháu; tặng tivi cho Trường Mầm non Trung Môn, góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em.

Đoàn công tác cũng trao tặng 30 bộ máy tính cho 6 xã: Đồng Yên, Tiên Yên, Liên Hiệp, Nhữ Khê, Phú Lương và Trường Sinh (mỗi xã 5 bộ). Số thiết bị trên sẽ góp phần cải thiện điều kiện làm việc tại cơ sở, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.