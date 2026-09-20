Học viện Tài chính trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long

Hoạt động này đánh dấu hành trình lan toả tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của Học viện Tài chính, thể hiện sự đồng hành của Học viện trong các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Đoàn công tác Học viện Tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Xuân. Ảnh: Ngọc Bích

Theo đại diện Học viện Tài chính, không chỉ tập trung vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực, Học viện luôn chú trọng phát huy trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội, hướng tới những giá trị thiết thực cho người dân và thế hệ trẻ.

NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính và Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xuân Đặng Thị Bé Sáu trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Ngọc Bích

Trong hành trình lần này, từ Hà Nội đến Vĩnh Long, sự đồng hành của Học viện được cụ thể hóa bằng những phần học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên phục vụ đời sống dân sinh.

TS Tạ Đình Hòa, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính, Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thanh Nhã trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Xuân. Ảnh: Ngọc Bích

Đoàn công tác Học viện Tài chính trao quà, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Côn. Ảnh: Ngọc Bích

Tại chương trình, 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Xuân và xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long đã được trao học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, nguồn kinh phí do Học viện Tài chính hỗ trợ.

Bên cạnh hoạt động trao tặng học bổng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tài chính cũng hỗ trợ 50 triệu đồng để thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trên tuyến đường thuộc ấp Tường Nhơn, xã Trà Côn.

Đại diện Học viện Tài chính và các đơn vị thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Trà Côn. Ảnh: Ngọc Bích

Công trình góp phần bổ sung hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi di chuyển, đặc biệt vào ban đêm; đồng thời góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và cải thiện diện mạo khu dân cư.

Từ những suất học bổng đến một tuyến đường được thắp sáng, những đóng góp của Học viện Tài chính được chuyển hóa thành những giá trị cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế của địa phương.

Hành trình tại Vĩnh Long tiếp tục khẳng định vai trò của Học viện Tài chính trong các hoạt động vì cộng đồng, mở rộng sự gắn kết giữa Học viện với tổ chức Đoàn, chính quyền và nhân dân địa phương. Những giá trị được trao đi không chỉ nằm ở con số hay những công trình hữu hình, mà còn ở sự kết nối và tinh thần sẻ chia được vun đắp qua mỗi hành trình.