Hơn 1.700 tân cử nhân Trường Đại học Ngoại thương nhận bằng tốt nghiệp

Tân cử nhân Trường Đại học Ngoại thương trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Đây là sinh viên hệ chính quy Khóa 61 và các khóa bổ sung tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh. Trong số hơn 1.700 sinh viên tốt nghiệp, khoảng 25% đạt loại Xuất sắc. Nhà trường trao Giấy khen vinh danh 33 sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa và 16 sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu toàn Khóa 61.

Việc vinh danh ghi nhận những sinh viên có kết quả nổi bật trong học tập, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, bản lĩnh và những đóng góp trong nghiên cứu khoa học, hoạt động sinh viên, phục vụ cộng đồng trong quá trình học tập tại Trường Đại học Ngoại thương.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương – chúc mừng các tân cử nhân và gửi gắm kỳ vọng về chặng đường phía trước.

PGS.TS Phạm Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu tại buổi lễ.

Theo PGS.TS Phạm Thu Hương, bên cạnh năng lực nghề nghiệp, năng lực dẫn dắt, thích ứng và đổi mới sáng tạo, khả năng trở thành người đáng tin cậy với cộng sự, bạn bè và những người xung quanh là nền tảng để mỗi người nắm bắt cơ hội và phát triển sự nghiệp.

“Hãy để hành trình thực hiện ước mơ của mình gắn liền với hành trình xây dựng ‘năng lực tạo niềm tin’ để có những bước đi vững vàng trên hành trình phía trước” - PGS.TS Phạm Thu Hương nhắn nhủ.

Một trong những khoảnh khắc tại buổi lễ là nghi thức tri ân cha mẹ và người thân. Các tân cử nhân cùng hướng về gia đình để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành, sẻ chia và hy sinh trong suốt quá trình học tập, trưởng thành.

Các tân cử nhân cũng dành lời tri ân tới thầy cô, cán bộ, viên chức và các đối tác đã đồng hành cùng người học trong những năm tháng tại trường.

PGS.TS Phạm Thu Hương trao bằng tốt nghiệp cho Thủ khoa Nguyễn Thanh Bình.

Đại diện các tân cử nhân, Nguyễn Thanh Bình – Thủ khoa tốt nghiệp Chương trình tiên tiến Kinh tế Khóa 61, GPA 3,98/4,0 – chia sẻ, điều đáng quý mà bốn năm đại học mang lại không phải là việc luôn có sẵn câu trả lời, mà là sự can đảm để tiếp tục bước đi ngay cả khi chưa có câu trả lời.

Trải nghiệm một học kỳ trao đổi tại Đức giúp Thanh Bình có thêm góc nhìn về thế giới và suy nghĩ về những giá trị bản thân có thể đóng góp cho nơi mình bắt đầu. “Nếu hôm nay được gửi một lời tới chính mình và tới tất cả các bạn trước khi chúng ta rời Ngoại Thương, mình sẽ không nói: ‘Hãy thành công’. Thay vào đó, mình muốn nói: ‘Hãy làm một điều có ý nghĩa’” - Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Từ trải nghiệm của mình, tân thủ khoa gửi tới các bạn cùng thế hệ thông điệp về tinh thần dám bước ra thế giới nhưng vẫn nhớ nơi mình bắt đầu; dám tìm kiếm những vấn đề cần được giải quyết và không cho rằng mình còn quá trẻ để bắt đầu tạo ra sự thay đổi.

Các tân cử nhân thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

Tại lễ tốt nghiệp, các tân cử nhân thực hiện nghi lễ tuyên thệ, thể hiện cam kết tiếp tục phát huy những giá trị được hình thành trong quá trình học tập; không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Chương trình cũng có nghi lễ tung mũ tốt nghiệp. Những chiếc mũ được tung lên đánh dấu thời điểm khép lại hành trình tại giảng đường, đồng thời mở ra những chặng đường mới đối với các tân cử nhân.

Bên cạnh các nghi thức trang trọng, chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp năm nay được xây dựng với nhiều điểm nhấn dành riêng cho các tân cử nhân và gia đình..

Qua những nghi thức tại lễ tốt nghiệp, thông điệp được nhấn mạnh không chỉ là sự trưởng thành về chuyên môn, mà còn là trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình, cộng đồng và xã hội khi bước vào giai đoạn mới.