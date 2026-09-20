Đề nghị sớm giải quyết vấn đề tiền lương, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên

Rà soát kỹ tình hình thiếu giáo viên

Ngày 20/9, phát biểu kết luận phiên giải trình đối với Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Bộ nghiên cứu kỹ, tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề thực tiễn được các đại biểu Quốc hội phản ánh từ cơ sở.

Về đội ngũ giáo viên, ông Vinh đề nghị Bộ trưởng chỉ đạo rà soát kỹ tình hình thiếu giáo viên, trên cơ sở đó xây dựng đề án có tính khả thi. Việc rà soát cần được thực hiện thực chất, đồng thời tinh chỉnh, kiểm soát và đánh giá lại số liệu báo cáo từ cơ sở, nhất là tại những địa phương, đơn vị có nhiều phản ánh về tình trạng thiếu giáo viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu kết luận. (Ảnh: QH)

Ông Vinh lưu ý, việc rà soát cần được gắn với việc xem xét có cần điều chỉnh Thông tư số 20 hay không; đồng thời kết hợp với việc sắp xếp lại bộ máy, chuyển bớt lực lượng làm công tác quản lý giáo dục sang làm giáo viên, qua đó giải quyết cơ bản bài toán thiếu giáo viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng đề nghị sớm giải quyết vấn đề tiền lương của giáo viên. Theo ông Vinh, hiện nay, các chính sách đối với giáo viên và học sinh được quy định rải rác tại nhiều văn bản khác nhau, gây khó khăn cho việc theo dõi, đánh giá và tổ chức thực hiện.

Do vậy, cần rà soát, nghiên cứu và tập trung các chính sách vào một nghị định chung, tạo thuận lợi cho việc cân đối chính sách giữa các khu vực, các nhóm đối tượng và thuận tiện trong quá trình điều chỉnh.

Phát sinh hiện tượng làm đẹp học bạ

Liên quan đến công tác thi cử, ông Nguyễn Đắc Vinh đề nghị quán triệt hai nguyên tắc cốt lõi: Bảo đảm tính trung thực và công bằng và bảo đảm tính khoa học, trong đó cần tiếp tục đổi mới phương pháp thi, cách ra đề và nội dung đề thi.

Đối với hình thức thi, ông Vinh đánh giá, đề thi môn Ngữ văn vừa qua có nhiều cải tiến về kỹ thuật phân loại. Đối với môn Toán được thi trắc nghiệm hoàn toàn, cần lưu ý nguy cơ “thi gì học nấy”.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại phiên giải trình. (Ảnh: QH)

Đối với những vi phạm xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, đây là những sự việc đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm bảo đảm kỳ thi và tuyển sinh công bằng, trung thực, khách quan. Việc tuyển sinh bằng học bạ đã phát sinh hiện tượng làm đẹp học bạ, nâng điểm, chạy điểm học thêm.

Trong khi đó, việc sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển đại học khiến kỳ thi phải đồng thời thực hiện hai mục tiêu là xét tốt nghiệp và phân loại phục vụ tuyển sinh đại học, tạo áp lực lớn đối với kỳ thi. Vì vậy, công tác quản lý bắt buộc phải được siết chặt.

Đối với việc xử lý các vi phạm kỷ luật của học sinh, ông Vinh cho rằng, việc đối xử nhân văn với học sinh là đúng. Tuy nhiên, khi xảy ra những vi phạm nghiêm trọng mà chỉ dừng ở việc kiểm điểm thì cần được cân nhắc. Do vậy, cần phân loại đối tượng học sinh và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những vi phạm nghiêm trọng, nhằm bảo vệ quyền lợi của cộng đồng học sinh khác.

Ông Nguyễn Đắc Vinh đề nghị rà soát nội dung sách giáo khoa theo hướng tăng cường nội dung giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng, nhất là trong các môn khoa học xã hội và nhân văn. Cần thành lập hội đồng rà soát nội dung sách giáo khoa. Trường hợp các bộ sách khác có những nội dung hay, phù hợp thì nên nghiên cứu, tích hợp để sử dụng.