Kiến thức đi đôi với thực hành PCCC trong trường học

(Chinhphu.vn) – Giải trình về công tác tuyển sinh đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, nếu ngành đào tạo có yêu cầu về năng lực tiếng Anh, các trường vẫn có thể quy đổi chứng chỉ thành điểm tiếng Anh để xét tuyển. Bộ đang lấy ý kiến về việc tiến tới không còn cộng thêm điểm cho chứng chỉ IELTS và các chứng chỉ tương tự.