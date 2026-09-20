Kiến thức đi đôi với thực hành PCCC trong trường học
An toàn phòng cháy chữa cháy trong trường học là việc làm rất quan trọng để bảo vệ tính mạng học sinh và giáo viên. Bước vào năm học mới 2026–2027, xã Phù Đổng đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cũng như kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã năm 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kien-thuc-di-doi-voi-thuc-hanh-pccc-trong-truong-hoc-418612.htm