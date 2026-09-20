Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng Thạc sĩ, cử nhân Phật học

Năm học này, Học viện chia tay gần 300 tăng ni sinh khóa IX và chào đón gần 400 tăng ni sinh khóa X cùng hệ sau đại học.

Sau khi khóa IX ra trường, Học viện hiện duy trì quy mô đào tạo 950 vị, bao gồm 450 vị theo học hệ cao đẳng, liên thông, cử nhân và 500 vị theo học hệ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

Học viện hiện duy trì quy mô đào tạo 950 vị, bao gồm 450 vị theo học hệ cao đẳng, liên thông, cử nhân và 500 vị theo học hệ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ)

Đặc biệt, kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2026 ghi nhận mức cao kỷ lục với 160 hồ sơ phát ra, thu về 135 hồ sơ và 102 vị trúng tuyển (gồm 91 vị thạc sĩ, 11 vị nghiên cứu sinh tiến sĩ).

Cơ sở vật chất của Học viện sau 20 năm chuyển từ Quán Sứ về Sóc Sơn đã hoàn thiện đồng bộ, khép kín từ không gian tu học, sinh hoạt, nghiên cứu khoa học đến rèn luyện thân tâm, phục vụ tốt cho hơn 1.000 tăng, ni sinh tu học thường xuyên.

Cùng với việc nâng cấp hạ tầng, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn là ưu tiên hàng đầu. Học viện áp dụng khung chương trình chuẩn do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương biên soạn, quy tụ đội ngũ giảng sư là chư Tôn đức uy tín cùng các giáo sư, chuyên gia đầu ngành từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, Hoà thượng Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho biết, lễ khai giảng năm nay là một dấu ấn đậm nét trong lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển của Học viện

Đáng chú ý, tuyển sinh hệ Sau Đại học năm 2026 đạt con số kỷ lục với 102 học viên trúng tuyển (91 thạc sĩ, 11 nghiên cứu sinh tiến sĩ), khẳng định niềm tin và uy tín ngày càng cao của cơ sở đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, Hoà thượng Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho biết, lễ khai giảng năm nay là một dấu ấn đậm nét trong lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển của Học viện. Đây cũng là dịp kỷ niệm 20 năm Học viện chính thức chuyển từ chùa Quán Sứ về cơ sở Sóc Sơn.

Hòa thượng Thanh Quyết nhấn mạnh giáo dục Phật giáo luôn đặt tiêu chí "trí - đức song hành", người tu hành phải lấy sự tĩnh tâm làm trụ cột, các tăng ni sinh phải luôn vận động để tự hoàn thiện mình, làm người tốt trước khi làm chức sắc tốt.

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cũng trao tặng Tủ sách Phật Quang cho các trường học. Tủ sách Phật Quang là dự án do Hòa thượng Thích Thanh Quyết khởi xướng, hàng năm, Học viện đều trao tặng tủ sách đến các trường học nhằm gửi gắm, lan toả văn hóa đọc, để nâng cao tri thức, gieo mầm từ bi cho thầy cô giáo và các em học sinh.