Sư cô Thủ khoa Học viện Phật giáo Việt Nam: Dùng công nghệ số lan tỏa Phật pháp

Sư cô Thích Nữ Như Pháp - Thủ khoa hệ Cử nhân Phật học Khóa 9 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Người tu hành chủ động tiếp cận công nghệ

Tại lễ tốt nghiệp và khai giảng năm nay, Ni sinh Thích Nữ Như Pháp (thế danh Nguyễn Thị Huyền, tu học tại chùa Bạch Linh Quang, Chương Mỹ, Hà Nội) đã trở thành tân Thủ khoa hệ Cử nhân Phật học Khóa 9. Sư cô xuất sắc dẫn đầu với đề tài nghiên cứu Giới Bồ Tát trong đời sống tu tập hiện nay của Tăng Ni và Cư sĩ Phật tử.

Trở thành thủ khoa ở môi trường tu học vốn đòi hỏi sự khắt khe cả về đạo hạnh lẫn tri thức là một hành trình bền bỉ. Trước khi xuất gia cách đây 12 năm, sư cô Như Pháp từng có 12 năm liền là học sinh giỏi, xuất sắc tại Thanh Trì (Hà Nội) và tốt nghiệp Học viện Quản lý Giáo dục với nhiều học bổng.

Chia sẻ về đề tài đạt điểm số xuất sắc của mình, sư cô cho rằng tri thức Phật học không thể chỉ nằm trên trang sách khô khan mà phải đi vào thực tiễn cuộc sống. Tinh thần Bồ Tát Đạo cần được thể hiện qua các hành động cụ thể như an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, chăm sóc người bệnh, bảo vệ môi trường, hòa giải mâu thuẫn...

Các tăng, ni sinh nhận bằng Thạc sĩ Phật học

Đặc biệt, tân Thủ khoa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động tiếp cận công nghệ trong thời đại mới: "Người tu hành thời nay không chỉ trau dồi tri thức Phật học mà còn cần trang bị thêm kiến thức xã hội. Trong kỷ nguyên công nghệ 5.0, Tăng Ni rất cần biết ứng dụng công nghệ số, Internet và các nền tảng truyền thông để phương tiện hoằng pháp thêm phong phú, giúp giáo lý Phật giáo tiếp cận gần gũi, sâu rộng hơn với đông đảo Phật tử và thế hệ trẻ".

Dấu ấn 45 năm Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Lễ khai giảng năm nay cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu mốc 45 năm xây dựng, phát triển của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và tròn 20 năm chuyển về cơ sở Sóc Sơn. Cơ sở vật chất hiện đã hoàn thiện đồng bộ, khép kín, phục vụ thường xuyên cho hơn 1.000 tăng ni sinh tu học và nghiên cứu.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết trao tặng Tủ sách Phật Quang cho các trường học

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện - cho biết: Sau khi gần 300 tăng ni sinh khóa 9 tốt nghiệp, Học viện duy trì quy mô 950 vị. Trong đó, kỳ tuyển sinh Sau đại học năm 2026 ghi nhận con số kỷ lục với 102 vị trúng tuyển (91 thạc sĩ, 11 nghiên cứu sinh tiến sĩ).

Gửi lời nhắn nhủ tới các tân cử nhân và học viên mới, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh tiêu chí "trí - đức song hành" của giáo dục Phật giáo: "Người tu hành phải lấy tĩnh tâm làm trụ cột, luôn tự hoàn thiện để làm người tốt trước khi làm chức sắc tốt. Bản thân việc học không đưa đến giác ngộ thành Phật, nhưng không học thì không thể tu thành Phật. Thành công đẹp nhất là đưa Đạo vào Đời, phụng sự nhân dân và cống hiến cho xã hội".

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cũng trao tặng Tủ sách Phật Quang cho các trường học. Tủ sách Phật Quang là dự án do Hòa thượng Thích Thanh Quyết khởi xướng, hàng năm, Học viện đều trao tặng tủ sách đến các trường học nhằm gửi gắm, lan toả văn hóa đọc, để nâng cao tri thức, gieo mầm từ bi cho thầy cô giáo và các em học sinh.