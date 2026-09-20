Từ ngành Kinh tế Quốc tế đến những trải nghiệm đa sắc màu của nữ sinh Ngoại thương

Chọn Ngoại thương từ tình yêu với môi trường quốc tế

Từ khi còn là học sinh, Tú Anh đã yêu thích môi trường năng động, có tính quốc tế và nhiều cơ hội phát triển bản thân. Đó là lý do cô lựa chọn trường ĐH Ngoại thương và ngành Kinh tế Quốc tế.

Hoàng Thị Tú Anh tốt nghiệp loại Giỏi ngành Kinh tế Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương.

Theo Tú Anh, ngành học phù hợp với định hướng muốn tìm hiểu về kinh tế, thương mại và hội nhập quốc tế. Cô cũng kỳ vọng được học tập cùng những người trẻ có nhiều hoài bão để liên tục mở rộng kiến thức và khả năng của bản thân.

Những ngày đầu tại giảng đường đại học, Tú Anh không tránh khỏi bỡ ngỡ. Các môn học chuyên ngành có tính vĩ mô, nhiều khái niệm trừu tượng và khác với những gì cô từng được tiếp cận ở phổ thông.

“Những ngày đầu đại học, mình từng khá bỡ ngỡ. May mắn là trên hành trình ấy, mình luôn có những người bạn đồng hành và những người thầy, người cô tận tâm”, Tú Anh chia sẻ.

Từ quá trình học tập, cô hình thành thói quen chủ động tìm hiểu khi chưa biết và kiên trì cải thiện những phần kiến thức còn hạn chế. Với Tú Anh, việc học Kinh tế Quốc tế cũng giúp cô rèn luyện cách tư duy, khả năng thích nghi và ý thức chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Cân bằng học tập với hoạt động cộng đồng

Bên cạnh việc học, Tú Anh dành thời gian tham gia các hoạt động bên ngoài giảng đường. Cô từng là thành viên khối Văn hóa - Thể thao, tham gia Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tú Anh cũng đảm nhận vai trò Đại sứ truyền thông của dự án nhân ái “Vai em mang Mặt Trời”. Thông qua những hoạt động này, cô có thêm cơ hội tham gia các chương trình hướng tới cộng đồng và thử sức ở những vai trò khác ngoài chuyên ngành được đào tạo.

Tú Anh cho rằng tuổi trẻ không nên chỉ được nhìn qua số lượng thành tích đạt được. “Mình tin rằng tuổi trẻ đẹp nhất không phải khi chúng ta có thật nhiều thành tích, mà khi những gì mình làm có thể tạo ra giá trị cho người khác. Đó cũng là lý do mình luôn cố gắng dành một phần thời gian và năng lượng cho những hoạt động cộng đồng”, cô nói.

Tú Anh tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Quá trình học đại học cũng có những giai đoạn Tú Anh phải cân đối giữa việc học, hoạt động bên ngoài và mục tiêu cá nhân. Có thời điểm cô chịu áp lực khi muốn hoàn thành nhiều công việc cùng lúc hoặc băn khoăn trước những lựa chọn cho tương lai.

Tích lũy thêm kinh nghiệm từ chương trình quốc tế

Theo học ngành Kinh tế Quốc tế, Tú Anh chú trọng bổ sung các kỹ năng và trải nghiệm ngoài chương trình đào tạo. Cô đạt IELTS 7.5 và chứng chỉ MOS Excel trong thời gian học đại học.

Tú Anh rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp.

Năm 2024, Tú Anh tham gia Gangwon Internship Program, chương trình phối hợp giữa Trung tâm Ươm tạo và Sáng tạo FTU và Công ty TNHH INVESTY. Sau chương trình, cô nhận bằng khen từ Chính phủ Hàn Quốc và tỉnh Gangwon.

Chương trình mang đến cho Tú Anh thêm một trải nghiệm trong môi trường quốc tế, phù hợp với định hướng học tập và sở thích của cô từ những ngày đầu lựa chọn ngành học.

Bên cạnh học tập và các chương trình chuyên môn, Tú Anh còn thử sức ở lĩnh vực sắc đẹp. Cô lọt Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024. Với cô, đây là một trải nghiệm khác biệt so với hoạt động học thuật và cộng đồng từng tham gia.

“Khác biệt để dẫn đầu”

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp loại Giỏi, Tú Anh nhìn lại quãng thời gian đại học với nhiều dấu mốc ở cả học tập, hoạt động xã hội và trải nghiệm quốc tế.

Châm ngôn sống của cô cũng là slogan của trường ĐH Ngoại thương: “Khác biệt để dẫn đầu”. Với Tú Anh, tinh thần ấy thể hiện ở việc chủ động lựa chọn hướng đi, sẵn sàng thử sức ở những lĩnh vực mới và có trách nhiệm với quyết định của mình.

Từ những trải nghiệm trong những năm đại học, Tú Anh cho rằng người trẻ cần sống hết mình nhưng không tách rời trách nhiệm; chủ động học hỏi, dám thử sức và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân.

(Ảnh: NVCC)