Nam Thư trở lại

Mới đây, Nam Thư đăng tải hình ảnh đời thường trên trang cá nhân với dòng trạng thái: “Biến hình liền! Đi mần thui!”. Hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện chỉn chu, thần thái tươi tắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Động thái này cũng cho thấy Nam Thư đã trở lại với công việc sau chuỗi ngày “bỏ phố về quê” trải nghiệm những công việc vốn gắn liền với cuộc sống của mẹ.

Trước đó, Nam Thư tham gia Nghề Của Mẹ với hành trình rời môi trường quen thuộc để trực tiếp thử sức với những công việc đời thường. Không chỉ xuất hiện với vai trò người trải nghiệm, nữ diễn viên còn tham gia sản xuất nội dung cho dự án.

Nam Thư chia sẻ hình ảnh chỉnh chu trở lại với công việc. Ảnh: FBNV

Ở tập 3, Nam Thư cùng mẹ thực hiện công việc bán trái cây. Nữ diễn viên tự tay hái những loại quả được trồng tại nhà, chuẩn bị hàng hóa rồi chất lên xe để mang đi bán. Từ một công việc tưởng chừng đơn giản, Nam Thư nhanh chóng cảm nhận được những áp lực phía sau việc kiếm tiền bằng sức lao động.

Những tiếng rao không nhận được phản hồi, hàng hóa khó bán và liên tiếp những lời từ chối khiến nữ diễn viên rơi vào trạng thái bất lực. Có thời điểm, Nam Thư không kìm được nước mắt trước cảm giác thất bại mà cô chưa từng trải qua theo cách này.

Điều đáng chú ý là thay vì chỉ xem đây như một thử thách truyền hình, Nam Thư dần nhìn hành trình của mình từ câu chuyện của mẹ. Việc trực tiếp làm việc, bán hàng và đối diện với sự từ chối giúp cô hiểu hơn về những khó khăn phía sau từng đồng tiền mà người lao động kiếm được.

Nam Thư bất lực khi bán không được hàng hóa. Ảnh: FBNV

Sau trải nghiệm, Nam Thư chia sẻ: “Có ngã thì mới biết đứng dậy, ngã rồi thì mẹ con mình cùng đứng dậy”. Câu nói cũng phần nào cho thấy cách nữ diễn viên nhìn nhận những ngày “về quê”. Thất bại không phải điểm kết thúc mà trở thành một phần của trải nghiệm.

Nếu trước đây khán giả thường biết đến Nam Thư qua sân khấu, màn ảnh hay các dự án giải trí, Nghề Của Mẹ lại đưa cô đến gần hơn với những câu chuyện rất đời thường. Nữ diễn viên không ngại để khán giả nhìn thấy những khoảnh khắc mệt mỏi, thất vọng hay bật khóc khi công việc không diễn ra như mong muốn.

Sau những ngày trải nghiệm cùng mẹ, Nam Thư hiện trở lại với công việc. Hình ảnh mới được cô chia sẻ cho thấy nữ diễn viên tiếp tục duy trì nhịp sống quen thuộc sau hành trình đặc biệt. Với Nam Thư, điều còn lại sau chuyến “về quê” có lẽ không chỉ là những trải nghiệm mới mà còn là góc nhìn khác về công việc, đồng tiền và sự hy sinh của mẹ.

Hành trình Nghề Của Mẹ vẫn còn tiếp diễn, trong khi Nam Thư cũng tiếp tục những công việc phía trước. Từ một lần “ngã” khi bán hàng, nữ diễn viên chọn cách đứng dậy và trở lại guồng quay quen thuộc.

Hình ảnh quen thuộc của Nam Thư với khán giả. Ảnh: FBNV