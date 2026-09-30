BTS chứng tỏ sức bền đáng nể
Ca khúc 'ARIRANG' của BTS trụ vững trên các bảng xếp hạng 'Billboard' suốt 6 tháng liên tiếp.
BTS đang chứng tỏ sức bền đáng nể trên các bảng xếp hạng Billboard, duy trì độ nổi tiếng khi liên tục góp mặt trong danh sách suốt sáu tháng qua.
Theo các bảng xếp hạng mới nhất do Billboard công bố, album ARIRANG đứng thứ 40 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Album này đã ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ngày 4/4, giữ ngôi đầu trong ba tuần và duy trì vị trí trên bảng xếp hạng suốt 27 tuần liên tiếp. Nó cũng xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng "Top Album Sales" (Doanh số Album hàng đầu).
Ca khúc chủ đề, SWIM lần lượt đứng ở vị trí số 22 và số 7 trên các bảng xếp hạng "Global 200" và "Global Excl. U.S." (Toàn cầu trừ Mỹ). Đáng chú ý, trên bảng xếp hạng "Global Excl. U.S.", ca khúc này đã ra mắt ở vị trí số 1 và duy trì vị trí trong "Top 10" suốt 27 tuần. Ca khúc NORMAL lần lượt xếp ở vị trí số 134 và 72 trên hai bảng xếp hạng tương ứng này.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/bts-chung-to-suc-ben-dang-ne-post1880887.tpo