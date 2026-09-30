Jisoo khóc khi gặp một người tại show Dior, một câu nói 'cắt hành' dân mạng

Tối 29/9, Jisoo (BLACKPINK) đã xuất hiện tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của Dior thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week. Phó Giám đốc điều hành của Dior - ông Olivier Bialobos đã đón cô từ lối đi VIP, trước khi "chị cả BLACKPINK" được Giám đốc quan hệ công chúng (PR) Peter Utz đưa vào trong địa điểm tổ chức.

Suốt nhiều năm đồng hành cùng nhà mốt, Jisoo luôn được Mathilde Favier - cố Giám đốc PR của Dior hộ tống. Bà đã đột ngột qua đời vào tháng 8 do tai nạn giao thông. Thiếu đi bóng dáng quen thuộc của bà cạnh Jisoo khiến fan hẫng một nhịp, bởi đây là show diễn đầu tiên của Dior tổ chức kể từ khi bà Mathilde qua đời.

Theo Giám đốc sáng tạo của Dior, một trong những ý nghĩa của buổi ra mắt bộ sưu tập lần này là để tưởng nhớ cố Giám đốc PR. Tại show diễn này, Jisoo đã gặp Heloise Agostinelli - con gái của Mathilde. Jisoo nói yêu Heloise, cô đã đáp lại: "Mẹ cũng yêu chị nhiều lắm". Nữ idol hỏi Heloise có ổn không và cô đã bật khóc khi nghe Heloise nói nhớ mẹ rất nhiều.

Khoảnh khắc Jisoo - Heloise "cắt hành" người hâm mộ khi nhắc đến bà Mathilde.

Điều khiến fan xúc động hơn nữa chính là lời giới thiệu của Heloise về Jisoo với bố: "Đây là con gái từ Hàn Quốc của mẹ". Câu nói này đã khiến dân mạng thêm bất ngờ về sự thân thiết và gắn bó của nữ idol và cố Giám đốc PR của Dior. Thời điểm bà Mathilde qua đời và trước show diễn Dior, Jisoo đều đăng bài tưởng nhớ bà.